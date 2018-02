Fuerza Armada de Venezuela respalda a Maduro ante declaración de Tillerson

Caracas/AFP

La Fuerza Armada de Venezuela respaldó al presidente Nicolás Maduro ante afirmaciones del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, quien evocó la participación de militares para sustituir gobiernos en América Latina.

“La Fuerza Armada rechaza de manera radical tan deplorables declaraciones (…), insinuando que los militares podemos convertirnos en agentes de cambio”, señala un comunicado leído por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.

El jueves, Tillerson abogó por un “cambio pacífico” en Venezuela al ser interrogado por soluciones a la crisis del país petrolero.

“Las transiciones pacíficas, el cambio pacífico de régimen siempre es mejor que la alternativa del cambio violento”, dijo en la Universidad de Texas.

Sin embargo, Tillerson recordó al pasar que muchas veces en la historia de América Latina las Fuerzas Armadas tras tomar el poder se resignaron a implementar una transición pacífica “cuando las cosas van tan mal que la cúpula militar toma conciencia de que ya no puede ser útil a la ciudadanía”.

“Si tal será el caso aquí o no, no lo sé”, dijo el jefe de la diplomacia norteamericana. Y agregó: “nuestra posición es que Maduro debería regresar a su Constitución y respetarla. Luego, si el pueblo no lo reelige, pues que así sea. Y si las papas queman para él, estoy seguro de que tiene amigos en Cuba que le pueden ceder una linda hacienda sobre la playa y que podrá tener una buena vida por allá”.

Padrino, rodeado del alto mando militar, manifestó que la Fuerza Armada “ratifica su apego a la Constitución y su lealtad” a Maduro.

“Cuando usted invita a la Fuerza Armada a derrocar a un gobierno, usted le está faltando el respeto a una institución que se vale de sus principios”, subrayó, dirigiéndose a Tillerson.

El ministro, quien invitó al secretario de Estado a “rectificar”, aseguró que en Venezuela existe una democracia sólida que permite a los ciudadanos elegir el gobierno que desean.

“Se convocó a elecciones presidenciales como una demostración más de la disposición a buscar mecanismos constitucionales para fortalecer la paz (…). ¿Cómo puede hablarse de dictadura o tiranía cuando se permite el pluralismo político?”, sostuvo.

La oficialista Asamblea Constituyente, que rige con poderes absolutos, adelantó las presidenciales a más tardar para el 30 de abril, pero la oposición asegura que ese proceso carece de “garantías”.

La cancillería venezolana denunció en un comunicado que la gira de Tillerson iniciada este viernes por América Latina y el Caribe busca “provocar un cambio violento del presidente (Maduro), incitando un golpe militar”. Maduro fue proclamado el mismo viernes candidato del oficialismo para buscar la reelección.