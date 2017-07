Fondo Mujer cumple un año con éxitos para usuarias de créditos

@SilviaColatino

“Es un honor para mí preceder las cifras de Fondo Mujer luego de un año de trabajo, donde se han beneficiado mujeres desde esta iniciativa de cooperación”, dijo Marco Falcone, Director de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), en el informe de “Fondo Mujer” que apoyan organismos internacionales a través de “Ciudad Mujer”.

La Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS); la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU-MUJERES); el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) y la Secretaría de Inclusión Social (SIS), a través de “Ciudad Mujer”, rindieron un informe sobre el Programa de Créditos.

“Quiero comentar que la Agencia Italiana de Cooperación de Desarrollo le ha querido apostar a este proyecto por varias razones, la primera por la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género, así como la eficiencia de desarrollo del proyecto y apoyar las sinergias de igualdad de género entre las instituciones y también con las usuarias”, afirmó Falcone.

Ana Elena Badía, de ONU-MUJERES, destacó la asistencia técnica para lograr la autonomía económica de la mujer a través de mejorar los factores de producción, que contribuiría a un cambio en la vida de las mujeres que se irradia en las familias, comunidades y municipios. “De las mujeres que han sido beneficiadas, de este fondo, son mujeres que no han podido tener acceso a la banca comercial y estatal, porque son mujeres cuyos ingresos dependen principalmente de su propia actividad productiva, que no tienen experiencia crediticia y muchas veces se encuentran en zonas de riesgo social, en las cuales otras entidades bancarias prefieren no entrar”, acotó.

Sobre las brechas sociales, Badía comentó que a pesar que las mujeres salvadoreñas constituyen el 53% de la población y constituye el 48% de la Población Económicamente Activa (PEA) y que en su 53% la mayoría trabaja por cuenta propia, lo que marca una desventaja en su desarrollo económico y las debilita en la seguridad social y salud.

“Es una gran oportunidad para aquellas personas que no tenían un acceso al crédito y como BANDESAL se decidió hacer el esfuerzo y apoyar un tema, al que no habíamos apostado en el país”, afirmó Mélida Mancía, presidenta de BANDESAL.

Asimismo, calificó de una “gran experiencia” llevar una banca corporativa al territorio que cumple su primer aniversario con logros positivos; porque elevó su capacidad de trabajo con mujeres microempresarias que fortalecen el tejido productivo del país. Fondo Mujer nació en el año 2016, a partir de una iniciativa de la Secretaría Inclusión Social (SIS) y se concretizó con el apoyo de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), ONU-MUJERES y BANDESAL, que ofrece una línea financiera crediticia.

“BANDESAL ofrece en las sedes Morazán y Usulután que son dos sedes críticas, que esa ayuda es maravillosa. Fondo Mujer tiene como objetivo el acceso al crédito para mujeres emprendedoras y empresarias que cuenta con un fondo de garantía, que ofrece a las usuarias de contar con un respaldo para solicitar el crédito, eliminando así los obstáculos de la garantía, del límite de edad, fiador o fiadora y el lugar de vivienda de las usuarias, que son las principales dificultades para ser sujeta de crédito”, explicó Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social. Asimismo, las mujeres que han hecho sus préstamos les da un interés preferencial del 10% anual, créditos hasta 90% del monto solicitado y por ser, usuarias de “Ciudad Mujer” se les da asistencia técnica como capacitación financiera, liderazgo empresarial, inserción en el mercado e innovación.

“Fondo Mujer se ha convertido en una alternativa financiera, que a la fecha ha brindado créditos a 76 mujeres emprendedoras y empresarias del departamento de Usulután y Morazán y colocado en su primer año, 127 mil 875 mil dólares, que es un monto que parece poco, pero que ha cambiado la vida de las mujeres en esa región. Fondo Mujer ha otorgado en Ciudad Mujer Morazán 34 créditos, por un monto global de 68 mil 930 dólares; y en Ciudad Mujer Usulután 42 créditos por un monto de 58 mil 945 dólares”, informó.