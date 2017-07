ASDER ofrece reactivar campaña “Me Uno” a cambio de suprimir artículo 30

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de este martes, los diputados recibieron a representantes de los medios de comunicación para discutir la iniciativa de Ley de Prevención de la Violencia presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad la semana pasada. Esta normativa en su articulado contiene disposiciones para acordar con los medios una dinámica de autorregulación de sus contenidos, reflejada en el artículo 30 del proyecto de ley.

El artículo 30 contiene disposiciones para acordar con los medios de comunicación una autorregulación de contenidos que inciten a la violencia y reza de la siguiente manera: “Los medios de comunicación deberán contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y cultura de paz en la población procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos para no afectar la salud mental de la población, sin perjuicio de la libertad de expresión, prensa e información”.

Estas disposiciones no fueron bien recibidas por los representantes de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), quienes consideraron que este artículo no es necesario y que atenta “contra la libertad de prensa y expresión”, por lo que pidieron a la comisión que este sea eliminado del anteproyecto, además se comprometieron a revivir el proyecto “Me Uno”, iniciativa que nació durante el mandato presidencial de Elías Antonio Saca y contemplaba un acuerdo entre los medios para no resaltar contenidos que incitaran a la violencia en sus espacios tanto informativos como de entretenimiento.

La posición de ASDER de eliminar el artículo fue apoyada por el partido ARENA, quienes insisten en que la medida no es de autorregulación, “sino para el control de los medios”.

“A mí no me queda claro que esté bien estipulado, que sea autorregulación de medios, esto puede prestarse a control y vulneración de la libertad de expresión y de prensa, por lo tanto, apoyo que se elimine el artículo de la ley”, expresó Mauricio Vargas, diputado de ARENA.

Lo mismo argumentaron otros diputados de ARENA, como Rodrigo Ávila, quien manifestó al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien participó en la jornada de consulta, que “no era por desconfianza hacia él, sino del Gobierno”.

Por el contrario, medios como Canal 10, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y Diario Co Latino, avalaron la autorregulación de medios, ya que no vulnera la libertad de prensa, expresión e información de los medios.

“Como ARPAS hemos revisado en general toda la Ley de Prevención de la Violencia y en particular el artículo 30, nuestra opinión es favorable, ya que es pertinente a las responsabilidades que tienen los medios de comunicación social para contribuir a la convivencia pacífica y en ningún caso amenaza la libertad de expresión y de prensa pues no plantea control de contenidos sino una autorregulación ética de los mismos”, dijo Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS.

Además, el artículo en mención está en sintonía con las limitaciones a la libertad de expresión establecidas en Tratados Internacionales suscritos por Estado salvadoreño, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben expresamente la difusión de mensajes que hagan apología de la violencia, fomenten el odio, promuevan la guerra y legitimen la discriminación por sexo, religión, raza e ideología.

Asimismo, porque también coincide con otras normativas aprobadas por la Asamblea que ya establecen disposiciones similares sobre contenidos mediáticos. Entre éstas la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y Ley para el Ejercicio del Derechos de Rectificación y Respuesta.

Para Adriana Valle, directora de Canal 10, es necesario que los medios de comunicación tomen con responsabilidad, la transmisión de los contenidos informativos, ya que la libertad de expresión también debe acompañarse de responsabilidad social.

Francisco Valencia, director de Diario Co Latino, también opinó que el artículo 30 no atentaba con la libertad de prensa y expresión, y consideró que era una necesidad la autorregulación de los medios.

Valencia recordó que a principios del gobierno de Elías Antonio Saca, los medios se unieron para crear Medios Unidos por la Paz (MEUNO) y elaboraron un decálogo para darle un tratamiento especial al tema de la violencia.

Asimismo, Valencia fue de la opinión que ante un asunto de interés público o salud mental, el Estado está en su derecho de regular o pedir la autorregulación de los medios.

Ante las aseveraciones de que el artículo plantea control de medios, Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia dijo que este no busca limitar la libertad de expresión sino incentivar a los medios de comunicación a sumarse a las iniciativa de prevención de la violencia.

Los diputados acordaron para próximas fechas la decisión de eliminar o no el artículo 30 de la Ley de Prevención de la Violencia.