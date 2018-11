FMLN y MPSD firman alianza para “renovar de la izquierda”

@DiarioCoLatino

El secretario general del Movimiento Político Social Demócrata (MPSD), Jorge Meléndez, manifestó el apoyo que los miembros de este movimiento han dado a la fórmula presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con la firma de una alianza.

“Todos los demás están a la derecha, nosotros estamos con Hugo, con el candidato que eligieron las bases. Es nuestro nuevo líder. Hugo tiene la voluntad, energía y valentía para hacerlo y hacerlo bien. Es un profesional de alto nivel”, reconoció el secretario de MPSD.

Hugo Martínez, aspirante a la presidencia, agregó que él y su compañera de fórmula, Karina Sosa, no son candidatos improvisados.

“Nosotros nos hemos forjado en la lucha. Siempre me he mantenido como una persona de izquierda, luchando junto a nuestra gente. Nosotros no somos candidatos que, por conveniencia, por caprichos personales, a veces ponen la vía a la izquierda, pero cruzan a la derecha”, señaló el ex canciller.