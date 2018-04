FMLN reitera renuncia de privilegios y bono en Asamblea

Compartir ! tweet





La jefatura saliente y entrante del grupo parlamentario del FMLN reiteró su postura de renunciar al bono y seguro médico que da la Asamblea Legislativa como privilegio a los parlamentarios.

“En cuanto a la transparencia y austeridad que debe regir en la institución, nuestros diputados de este actual período (y el nuevo período) vamos a renunciar al bono que se establece en esta Asamblea”, informó a la prensa la diputada del FMLN y jefa de la nueva fracción, Nidia Díaz, el pasado lunes. A pesar del anuncio dado a la ciudadanía, donde reiteraron la renuncia, no solo al bono sino a otros privilegios que la Asamblea Legislativa da, como el seguro médico, diversos medios de comunicación –como La Prensa Gráfica- han publicado que todos los diputados, incluyendo el FMLN, recibirán el bono.

De 31 diputados que tiene la bancada actual del FMLN, 19 dejarán la Asamblea Legislativa, entre ellos 10 que no se postularon por restricción de los estatutos de su partido. Estos diputados salientes, que según Acuerdos de Junta Directiva debieran recibir el bono parcial al mes de abril, presentaron una carta junto a los 12 restantes renunciando al mismo.

La actual jefa de la fracción del FMLN Norma Guevara habló para que tesorería les recibiera la petición: “la ciudadanía quiere que seamos servidores del pueblo”, acentuó.

Hasta la fecha, solo el FMLN ha manifestado que no cobrarán el bono. Las demás fracciones legislativas guardan silencio, incluyendo el partido ARENA.

En redes sociales, el FMLN emitió un comunicado la mañana de este miércoles, aclarando a la ciudadanía que diversos medios de comunicación han mentido al aseverar que los diputados recibirán el bono: “recuerda al pueblo en general que TODOS los diputados y diputadas del FMLN, entrantes y salientes, han RENUNCIADO al cobro del bono asignado a legisladores, tal como fue anunciado en conferencia de prensa de nuestro grupo parlamentario el pasado lunes 16 de abril”, reza el documento.l, presentaron una carta junto a los 12 restantes renunciando al mismo.

