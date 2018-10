FMLN inicia campaña electoral 2019 “con la Fuerza de la gente”

Yaneth Estrada

@caricheop

A primera hora de este miércoles, la Fórmula Presidencial del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Hugo Martínez y Karina Sosa arrancaron la Campaña Electoral 2019 denominada “Con la Fuerza de la Gente” que recorrió todo San Salvador.

“Decidimos con Karina, venir y acompañar a nuestra militancia, empezamos en Metrocentro, seguimos en Mejicanos y estamos dando un respaldo recíproco, a ellos que son la garantía de la victoria. Mientras otros están durmiendo, nosotros estamos aquí apoyando”, afirmó el candidato presidencial de izquierda.

A la 6:00 de la mañana muchos militantes abarrotaron la Plaza Las Américas (conocida como Divino Salvador del Mundo) para compartir un atol shuco, con pan francés, a la espera de la fórmula Presidencial.

Poco a poco, también llegaron dirigentes y líderes del FMLN, como el secretario general Medardo González, el diputado Roger Blandino Nerio, el secretario privado de la presidencia, Manuel Melgar, el miembro de la Comisión Política José Luis Merino, la diputada Anabel Belloso, la secretaria Nacional Adjunta Norma Guevara, la ex diputada Zoila Quijada, la ex presidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña y el diputado Carlos Ruiz.

En este punto, Medardo González, secretario general del FMLN, hizo un llamado al pueblo salvadoreño para que reflexione sobre lo realizado por los gobiernos de ARENA en 20 años y lo alcanzado por el frente a favor del pueblo en dos períodos.

Fue con cohetes y una alegre batucada, que Hugo Martínez y Karina Sosa llegaron a los pies del patrono de San Salvador, el Divino Salvador del Mundo, ante quien se comprometieron a trabajar por un tercer gobierno del cambio de la mano de su dirigencia, militancia y pueblo salvadoreño.

Por la ruta del desarrollo

“Quiero agradecer a la militancia, con esa militancia que ha garantizado las transformaciones que El Salvador vive ahora y que son parte de la realidad de cada una de las familias y no dudo que esto será la garantía para continuar avanzando en la ruta del desarrollo, la cual ya se encamino”, destacó Sosa entre aplausos de los asistentes.

Después en un acto admiración y fe, el aspirante de izquierda visitó Catedral Metropolitana, y la cripta de monseñor Oscar Arnulfo Romero para encomendar sus planes y aspiraciones, aunque, en este momento solicitó a la prensa unos minutos a solas.

En las afueras de Catedral se unió nuevamente a la comitiva, Nidia Díaz, diputada y jefa de bancada del FMLN, quien aseguró que “estamos desde las cero horas de este día acompañando a la Fórmula Presidencial, en esta gran batalla electoral que con toda certeza vamos a ganar. Inauguramos la campaña en San Salvador, seguimos en Mejicanos y tenemos a la militancia involucrada en todo el país, en los 262 municipios”.

Ya a media mañana (10:00 a.m.), el ex Canciller de la República y Karina Sosa llegaron al Mercado Central de San Salvador, donde compartieron, saludaron, entregaron panfletos y respondieron algunas dudas de las vendedoras.

“Estamos totalmente de acuerdo con Karina, de no visitar estos lugares, los migrantes, las comunidades, solo para la campaña electoral, debemos estar cercanos a la gente siempre y eso es la diferencia con otros candidatos que nunca los han visitado y no los van a visitar, otros quieren dirigir todo por teléfono y no hay nada más gratificante que el trato cercano a la gente, vernos a los ojos y conocer los problemas para buscar soluciones”, recalcó Hugo Martínez.

Además, en horas de la tarde, los efemelenistas se concentraron en el Mercado de Mejicanos, Ciudad Delgado, Avenida Cuba y Plaza Mundo en Soyapango para cerrar la primera atenuante jornada con un recorrido por la tercera avenida, Calle Rubén Darío y Plaza Morazán.

Para la tarde de este miércoles, Hugo y Karina visitaron las zonas aledañas al Parque Infantil, donde la ciudadanía le mostró su apoyo.

Banderas del FMLN ondearon en la Avenida Juan Pablo Segundo, mientras los candidatos a la presidencia y vicepresidencia recorrieron el comercio informal de la zona.