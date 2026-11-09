FMLN denuncia alza de la canasta básica y crítica endeudamiento público 

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Manuel Flores, secretario general del FMLN, señaló nuevamente que el tema económico es el más sentido por la población, lamentó que el costo de la canasta básica haya aumentado sin que el Gobierno proponga soluciones para mitigar sus efectos.

En conferencia de prensa, el dirigente político señaló que el costo de la canasta básica “ha subido de manera exorbitante”, mientras que el salario mínimo “se mantiene congelado” y los combustibles no han bajado sus precios; por el contrario, desde enero a la fecha se ha aumentado casi un dólar, tras breves incrementos y estar estables; sin reducciones.

Ante esa situación, a juicio de Flores, el Gobierno debe dar explicaciones a la ciudadanía sobre el trabajo que se ha realizado o se trata de realizar para mitigar los daños de los problemas antes planteados.

La canasta básica alimentaria se encuentra en $269.15 al cierre de septiembre, según los registros de la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC) del Banco Central de Reserva (BCR). Un aumento de $4.41 con respecto a agosto.

“La familia salvadoreña necesita resultados, propuestas claras, necesita tener comida en su mesa, necesita tener recibos acordes a la realidad, necesita precios acordes a la realidad”, comentó Flores.

Manuel “El Chino” Flores planteó que El Salvador atraviesa por una crisis económica muy severa, mientras que se ha convertido en el país “más endeudado”. De hecho, El Salvador se ha mantenido entre los países de América Latina con mayor endeudamiento gubernamental según el Global Debt Monitor del Institute of International Finance (IIF). La deuda nacional equivaldría al 85.8% del PIB al cierre del segundo trimestre de este año, solo por debajo de Brasil con una deuda equivalente al 97.3% de su PIB.

Datos del Banco Central de Reserva (BCR) señalan que, al cierre de septiembre pasado, la deuda pública total del país era de $35,267.92 millones.

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