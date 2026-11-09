Alianza frena el vuelo de Águila y Firpo afianza su paso de visitante

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La actividad de la jornada 19 dejó movimientos importantes en la parte alta y media del torneo Apertura 2026, con el valioso triunfo a domicilio de Luis Ángel Firpo por 1-2 ante Inter Tecla en Las Delicias, la victoria por 0-2 de Cacahuatique en su visita a Platense, y el agónico triunfo de Alianza 3-2 sobre Águila en un emocionante duelo capitalino.

Este es el resumen de la decimonovena jornada.

Isidro Metapán visitó al cuadro arubeño para que ambos equipos sellaran un empate por la mínima. Los jaguares fueron los primeros en abrir el marcador con el gol de Uriel Miranda sobre el cuarto de hora y para los benjamines del Apertura, Aldair Mckenzie empató para sumar +1 de la jornada.

Los cafeteros de Cacahuatique visitaron el estadio Toledo Valle de Platense para vencer 2 a 0 a los locales y llevarse el triunfo hasta Oriente. Herbert Sosa y William Canales fueron los encargados del triunfo del cuadro migueleño para sumar tres puntos valiosos para que Cacahuatique busque la zona de clasificación.

El toro llegó a Las Delicias para cornear y llevarse los puntos de la jornada a Usulután tras vencer 1-2 a Tecla. Mauricio Cerritos apareció sobre los 17′ para darle la ventaja a Firpo, resultado que Mauro González incrementó a los 70′ para el segundo de los toros, y a pesar que Emerson Mauricio marcó el primero de los verdes solo 5 minutos después del segundo de Firpo, el resultado fue para el cuadro de oriente.

Alianza conquistó una victoria importante de 3-2 contra Águila para mejorar su ánimo rumbo a las últimas fechas de la fase regular. El primer tiempo del partido fue albo, con tres tantos por Harold Osorio a los 25′, Matías Mier (39′) y David León a los 42′ para darle la ventaja a los locales.

Águila no pudo ejercer daño contra los los albos en el primer tramo pero a los 52′ la figura de los emplumados Federico Andrada hizo el primero de su equipo y fue Ronald Rodríguez a los 65′ quien sumó el segundo rumbo a lo que parecía ser la remontada perfecta, pero a los negronaranja les faltó el tercero para empatar a los capitalinos en la victoria blanca.

En el partido de fondo, del domingo, Municipal Limeño cayó en casa frente al Balboa, que bajo la conducción del Roberto Gamarra remontó el marcador para finalizar 4 a 3.

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