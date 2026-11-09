«El pezón de Elena», una película poética en la mirada de Silvia Acosta

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino Silvia Acosta, actriz española, da vida a Elena, una mujer de 40 años de edad, en la película «El pezón de Elena». Esta producción dura 80 minutos exactos y cuenta el duelo de una mujer que recibe una noticia devastadora por llamada telefónica. Tras la noticia, Elena huye rumbo a una casa vieja de la playa, ubicada en la Costa de Huelva, en Isla Cristina, y es ahí, donde le toca aprender a vivir. El filme ha sido dirigido por, Esteban Magaz, director y guionista español y Carmen Rico, la producción está a cargo de José David Díaz a través de The Blue House Films.

«El pezón de Elena», protagonizada por Silvia Acosta y Roberto Álamo, llegará a las salas comerciales el próximo 27 de noviembre. El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha presentado está película de ficción, en la sección Panorama Andaluz, en el teatro Alameda, de la ciudad sevillana. Magaz, expresa que «está historia es una historia en positivo, ya que habla de un duelo, donde la vida de Elena se derrumba por completo, y entre ese duelo, se da un proceso de recuperación».

La película, se detalla sin diálogos, puesto que es una narrativa que buscas atrapar al espectador y sea este quién pueda construir su propio diálogo.Para Magaz, la película está contada también desde la «belleza de la vida» apoyada desde los escenarios naturales y todo lo que le brinda la vida como tal a la protagonista y que a lo largo del largometraje le permite despertar y descubrir que debe seguir viviendo. Uno de los desafíos para el director, es contar este filme con un solo personaje, además de convencer a los productores de desarrollar una película que no tiene diálogo. «Es una película muy abierta, muy poética y que el espectador pueda identificarse, está es una película dirigida para todo público, es un rodaje 100% andaluz. La película es la mirada de Silvia», detalló el director.

Durante una hora y veinte minutos la banda sonora, que acompaña la historia ha sido compuesta por Francisco Cuadrado, se convierte en la auténtica voz del personaje. Acosta señala que el personaje de Elena, es descender a los infiernos en uno de los momentos más duros de la vida de una persona como es perder a un familiar. «El duelo es universal, a todos nos en algún punto de la vida nos tocará perder a un ser querido, el tema de la salud mental, en esta película está en primera línea, ya que Elena está contando lo que le está sucediendo», explica la protagonista. Acosta ha señalado que está película es un «mensaje de esperanza», que puede ayudar a alguien que pueda estar pasando por un proceso doloroso. Ella hizo la invitación a la audiencia de diversos continentes a que vean el largometraje, ya que ofrece un «reposo», y una tranquilidad dentro de la naturaleza que la vuelve reivindicativa.

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