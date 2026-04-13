FMLN conmemora emboscada del Zapote y aniversario de las FPL

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Saúl Méndez

Colaborador

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) conmemoró el sábado 11 de abril el 35 aniversario de la emboscada del Zapote, en Nueva Trinidad, Chalatenango. En el mismo acto también se recordó el 56 aniversario de la fundación de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).

El FMLN recordó que en abril de 1991 el Batallón Atlacatl realizó una emboscada contra un grupo de combatientes de las FPL, comandado por el comandante Jesús Rojas. En el hecho murieron 15 integrantes de la guerrilla salvadoreña. “Cada año se recuerda esa entrega revolucionaria en la búsqueda de construir un nuevo país, con elección democrática de gobernantes, una distribución más equitativa de la riqueza y el fin del sistema represivo militarizado que existía en ese momento”, señalaron.

Entre los muertos, además del comandante Rojas estaban Mélida (embarazada), Rosibel, Marleny, Aracely, Vilma, Lito-Médico, Manolo, Wilfredo, Fernando, Neris, Ronald, Rogelio, Mauricio y Melvin.De acuerdo con las versiones de los cuatro sobrevivientes, fueron rematados con el tiro de gracia. Este caso lo recoge la Comisión de la Verdad.

El 11 de abril de 1991, el vehículo en el que se transportaban veinte combatientes del FMLN fue blanco de una emboscada. Según el relato, soldados asaltaron la unidad y dieron muerte a quince personas, entre ellas el comandante Jesús Rojas.

El FMLN también recordó el origen de las FPL, luego que su líder, Salvador Cayetano Carpio, abandno las filas del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) que, a finales de la década de 1960, planteó la lucha armada como vía para enfrentar a la dictadura militar.

Las FPL fueron fundadas el 1 de abril de 1970. Entre sus principales dirigentes estuvieron el líder obrero Salvador Cayetano Carpio, considerado máximo referente de la organización; la dirigente magisterial Mélida Anaya Montes; y los líderes estudiantiles Clara Elizabeth Ramírez y Felipe Peña. Durante la década de 1970, las FPL crecieron progresivamente hasta convertirse en la principal organización armada de izquierda.

Las FPL ampliaron su base social mediante el trabajo político con campesinos en la zona norte y paracentral del país, así como entre estudiantes universitarios. En 1975 creó el Bloque Popular Revolucionario (BPR), un frente de masas que articuló a organizaciones campesinas y sindicatos afines a esta estructura, entre estas a Andes 21 de Junio, una gremial de maestros y maestras, así como el Movimiento Revollucionario de Estudiantes de Secundaria (MERS), la Unión de Trabajadores del Campos (UTC) y FECAS, entre otras.

Durante la conmemoración también se expresó un mensaje de solidaridad con Palestina, Siria y otros países de Medio Oriente que enfrentan la agresión imperialista. Asimismo, se hizo un llamado al cese de las hostilidades contra la población civil y se cuestionó el silencio de la comunidad internacional y de organismos que se presentan como defensores de derechos humanos.

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