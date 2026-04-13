Arcatao conmemora a los héroes del Zapote a 35 años de la emboscada

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Saúl Méndez

Colaborador

El pasado sábado 11 de abril, diversas instituciones locales, comprometidas con la preservación de la memoria histórica, conmemoraron a los héroes del Zapote, quienes ofrendaron su vida en una emboscada ocurrida el 11 de abril de 1991 en el hoy distrito de Arcatao, en Chalatenango Sur.

La jornada conmemorativa, que inició a tempranas horas de la mañana y se extendió durante todo el día, comenzó con una procesión de palmas hacia la colonia Jesús Rojas. Posteriormente, se desarrollaron actos culturales, la celebración de la Santa Misa y la presentación del grupo musical Los Torogoces de Morazán, en un esfuerzo por fortalecer el espíritu de unidad y mantener viva la memoria en la comunidad.

En esta fecha también se celebró el 40 aniversario del hermanamiento entre Arcatao y la ciudad de Madison, Wisconsin, iniciado en abril de 1986. Pobladores relataron que una delegación de Madison visitó el municipio para constatar la difícil situación de represión que enfrentaba la población por parte del Estado y los cuerpos de seguridad de la época.

Días después de esa visita, el 8 de abril de 1986, se desarrolló un operativo militar conocido como el “Desembarco de Arcatao”, durante el cual la población fue concentrada en la iglesia central con fines de interrogatorio, en un contexto que hacía temer una masacre similar a las ocurridas en El Mozote o el río Sumpul. Sin embargo, la presencia de observadores internacionales contribuyó a evitar una tragedia mayor, según relataron los habitantes.

Pese a ello, el hecho dejó como saldo detenciones, torturas y el asesinato de algunos pobladores.

Durante la conmemoración se presentaron diversos puntos artísticos y sociodramas que recrearon el contexto social y económico que vivía Arcatao en 1986, lo que ha permitido que las nuevas generaciones comprendan y valoren la historia de lucha y resistencia de su pueblo.

Uno de los puntos artísticos más importantes fue la presentación de Los Torogoces de Morazán, quienes, a través de la memoria histórica como herramienta contra el olvido, entrelazan música y testimonios para cuestionar lo que describen como una política de silencio y negación en torno a la liberación y la paz, tanto en el pasado como en el presente, desde una apuesta por la solidaridad, la organización y la lucha social.

Antes de integrarse a la guerrilla, los integrantes de Los Torogoces de Morazán eran campesinos que participaban en celebraciones populares, donde interpretaban instrumentos como violín, guitarra, acordeón, contrabajo, maracas, tumbadora, guitarrón, congas y tambores, entre otros.

Según su propia historia, el grupo se formó en 1981 ante la necesidad de producir contenido musical para Radio Venceremos, emisora clandestina del FMLN. Felipe, Sebastián, Arturo, Menelio y atendieron el llamado: Felipe como compositor y Sebastián como arreglista, quien además intercalaba consignas durante las interpretaciones.

La comunidad organizada de Arcatao considera que el apoyo de Madison, Wisconsin fue clave para el desarrollo local.

“Desde lo más profundo de nuestra memoria colectiva, expresamos un sincero agradecimiento a nuestros hermanos y hermanas de Madison. Su solidaridad y acompañamiento han sido fundamentales en el desarrollo de proyectos que han mejorado la calidad de vida de la población arcataense, especialmente en áreas como salud, educación, acceso al agua potable, programas de ahorro y préstamo, atención odontológica, protección a la niñez y formación productiva para mujeres, entre otros”, expresaron.

La muerte del comandante Jesús Rojas, ocurrida el 11 de abril de 1991, en circunstancias aún rodeadas de incertidumbre, marcó un momento clave en el desarrollo del conflicto armado y en el proceso de negociación que conduciría a la paz. Él y otros 14 combatientes murieron en una emboscada atribuida a fuerzas élite del Batallón Atlacatl, tras conceder una entrevista a medios nacionales e internacionales en Arcatao, en la que reafirmó la postura del movimiento insurgente en medio del proceso de diálogo.

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