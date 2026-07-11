«Florido Vocabulario del Órgano Viril»

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Idioma revolucionario masculino

«Flowery Vocabulary of the Virile Organ»

Revolutionary Masculine Language

Rafael Lara-Martínez

Professor Emeritus, New Mexico Tech

[email protected]

Desde Comala siempre…

Este Órgano viril es el más pijudo, cachimbón y retozón —jacarandoso y vergón— contra la culeritis agudis…

=

This Virile Organ is the prickiest, intrepid, playful toy —lively and male excellence— against acute asshole/sissy/fagot illness…

Abstract /Resumen

Objetivo Despegue (anti)masferreriano Creencia científica

III. El idioma coloquial

«La Jodarria. Órgano Viril del Departamento de Relaciones Íntimas del Estudiantado Salvadoreño» Final Florido Vocabulario Fálico Revolucionario

VII. Fina estampa del léxico académico

VIII. «Hoja. Publicación de la Asociación Amigos de la Cultura»

Abstract: A pair of essays by two writers linked to the committed generation —Roque Dalton (1935-1975) and Ítalo López Vallecillos (1932-1986)— are examined to evaluate differences and agreements. From the contrast in evaluating Alberto Masferrer’s legacy (I), their belief in an inevitable revolution that ascends towards a socialist system to come is weighed (II). To conclude, this assessment judges the meaning given to colloquial language, in its vulgar aspect, with the aim of opposing capitalist oppression from a popular perspective. The presence of their predecessor, Pedro Geoffroy Rivas (1908-1979), must be added with the aim of announcing an ethnic edge, which they perceive to be subject to social class (III). This revolutionary approach is always described as radical and essential to the imminent political change. But its gender background that recycles masculinity to achieve the goal of national liberation is rarely studied. A brief example is offered by the university magazine «La Jodarria. Órgano Viril del Mal Humor (Fucking/Screwing Up. Virile Organ of Bad Humor, 1959)», whose subtitle itself makes explicit the direct link between manhood and the failed revolution. Instead of interrogating the non-existent criticism of that generation, the current fear of revealing that «virile organ» that is still exalted by its ideals must be discovered. «La Jodarria» testifies that his «thought»—»read penis» in Spanish—»penetrates…standing and thorny» with such magnitude the military opponent that it preludes its immediate disaster (IV-VI). In 2024, we no longer believe in the socialist revolution to come—nor do we live the guerrilla experience that sustains it—but it is possible that the «flowery vocabulary of the virile organ» will remain in force (VI-VII). The last section (VIII) reproduces a 1956 number of «Hoja. Publicaciones de la Asociación Amigos de la Cultura (Leaf/Sheet. Publications of the Friends of Culture Association) to contrast its academic and literary approach to the use of vulgar language.

Se anota el cambio de la segunda parte del subtítulo. Pero se mantiene constante el «Órgano viril», 1962.

Resumen: Se examina un par de ensayos de dos escritores vinculados a la generación comprometida —Roque Dalton (1935-1975) e Ítalo López Vallecillos (1932-1986)— para evaluar diferencias y acuerdos. A partir del contraste en la evaluación del legado de Alberto Masferrer (I), se pondera su creencia en una revolución inevitable que asciende hacia un sistema socialista por venir (II). En conclusión, esta valoración juzga el significado que se le da al lenguaje coloquial, en su aspecto vulgar, con el objetivo de oponerse a la opresión capitalista desde una perspectiva popular. A este enfoque crítico hay que sumar la presencia de su antecesor, Pedro Geoffroy Rivas (1908-1979), con el objetivo de anunciar una vertiente étnica, que los autores perciben sujeta a la clase social (III). Esta visión revolucionaria siempre se describe como radical y esencial para el inminente cambio político. Pero su trasfondo de género que recicla la masculinidad —para lograr el objetivo de la liberación nacional— es raramente estudiado. Un breve ejemplo lo ofrece la revista universitaria «La Jodarria. Órgano Viril del Mal Humor (1959)», cuyo propio subtítulo hace explícito el vínculo directo entre la hombría y la revolución fallida. En lugar de interrogar la inexistente crítica de esa generación, hay que descubrir el miedo actual a revelar ese «órgano viril» que todavía está exaltado por sus ideales. «La Jodarria» testifica que su «pensamiento» —»leer pene»— «penetra… de pie y espinoso» con tal magnitud el adversario militar que presagia su desastre inmediato (IV-VI). En 2024 ya no creemos en la revolución socialista que se avecina —ni vivimos la experiencia guerrillera que la sustenta—, pero es posible que el «vocabulario florido del órgano viril» siga vigente (VI-VII). La última sección (VIII) reproduce un número de 1956 de «Hoja. Publicaciones de la Asociación Amigos de la Cultura para contrastar su enfoque académico y literario sobre el uso del lenguaje vulgar.

Coordinación general de Heriberto Erquicia, Alfredo Ramírez y Roberto Deras

Cultura, memorias, fuentes y movimientos sociales del conflicto armado salvadoreño (1970-1992): Capítulo 10, 323-354. https://sistemas.pedagogica.edu.sv/repositorio/principal/index.php?id=431

…los insoslayables límites y las marcas (discriminatorias) de época -tan lamentablemente actuales son abordadas en capítulos como “Florido Vocabulario del Órgano Viril” de Lara-Martínez… (22)

Objetivo

Se examina un par de ensayos de dos escritores ligados a la generación comprometida —Roque Dalton (1935-1975) e Ítalo López Vallecillos (1932-1986)— para evaluar diferencias y acuerdos. Del contraste en evaluar el legado de Alberto Masferrer (I), se sopesa su creencia en una inevitable revolución que asciende hacia un sistema socialista por venir (II). Para concluir, esta valoración juzga el significado que le otorgan a la lengua coloquial, en su vertiente vulgar, con el objetivo de oponerse a la opresión capitalista desde una perspectiva popular. Debe agregarse la presencia de su antecesor, Pedro Geoffroy Rivas (1908-1979), con el objetivo de anunciar una arista étnica, que perciben sometida a la clase social (III).

Este enfoque revolucionario siempre se califica de radical y esencial al cambio político inminente. Pero rara vez se estudia su trasfondo de género que recicla la masculinidad para lograr el objetivo de liberación nacional. Un somero ejemplo lo ofrece la revista universitaria «La Jodarria. Órgano Viril del Mal Humor, 1959», cuyo subtítulo mismo hace explícito el enlace directo entre la hombría y la revolución fallida. En vez de interrogar la crítica inexistente de esa generación, debe descubrirse el temor actual a revelar ese «órgano viril» que aún se exalta por sus ideales. «La Jodarria» testimonia que su «pen(e)samiento» —»léase pene»— «penetra…parada y espinuda» con tal magnitud al oponente militar que preludia su descalabro inmediato (IV-VI). En 2024, ya no se cree en la revolución socialista por venir —ni se vive la experiencia guerrillera que la sustenta— pero es posible que el «florido vocabulario del órgano viril» siga vigente (VI-VII). La última sección (VIII) reproduce un número de «Hoja. Publicaciones de la Asociación Amigos de la Cultura» (1956), para contrastar el uso literario y académico con el uso del lenguaje vulgar.

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