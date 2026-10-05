Flávio Bolsonaro sigue al frente en carrera por presidencia de Brasil

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Brasilia/Prensa Latina

El senador y candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, comanda los resultados parciales de la elección presidencial brasileña, según datos de la totalización divulgados el domingo por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

De acuerdo con el sistema oficial de Resultados del TSE, con más de 52,8 millones de votos válidos contabilizados, Flávio Bolsonaro reúne 50,28 por ciento de los sufragios, mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), alcanza el 41,55 por ciento.

La plataforma de la Justicia Electoral muestra que la diferencia entre ambos contendientes supera los 4,6 millones de votos en esta etapa del conteo.

Estos datos permanecen sujetos a actualización a medida que son incorporados los resultados de las distintas secciones electorales.

La tercera posición corresponde al escritor Augusto Cury, de Avante, con 2,96 por ciento de los votos válidos contabilizados, seguido por Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (2,38).

Renan Santos, del Partido Misión, aparece en quinto lugar con 2,32 por ciento, y los demás candidatos registran porcentajes inferiores al uno por ciento.

El TSE comenzó a divulgar los resultados a partir de las 17:00, hora de Brasilia, después del cierre oficial de la votación.

Para resultar elegido en este primer turno, un aspirante necesita obtener la mayoría absoluta de los votos válidos, sin considerar los sufragios blancos y nulos.

En caso de que ninguno alcance ese porcentaje, la legislación brasileña establece una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, que esta vez está programada para el próximo 25 de octubre.

Más de 158,7 millones electores estuvieron habilitados este domingo para escoger presidente, vicepresidente, gobernadores, 54 de 81 senadores y diputados federales, estatales y distritales.

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