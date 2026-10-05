VMT refuerza controles tras accidentes mortales de transporte pesado

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Viceministerio de Transporte (VMT) mantiene inspecciones de camiones de carga y transporte pesado en las principales carreteras, con el objetivo de prevenir accidentes como los ocurridos la semana pasada, que dejaron siete fallecidos en dos siniestros viales provocados por este tipo de vehículos.

Es de recordar que el pasado 30 de septiembre una volqueta con desperfectos mecánicos en los frenos provocó un múltiple accidente de tránsito en la carretera entre el paso multinivel Integración y el redondel El Ángel, en dirección hacia el distrito de Apopa, en San Salvador Oeste. El siniestro vial dejó 2 fallecidos y 8 lesionados.

Mientras que el viernes 2 de octubre, se registró otro fuerte accidente de tránsito sobre el kilómetro 17 y medio de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, en la zona conocida como La Báscula, distrito de Colón, La Libertad Oeste. En la escena, al menos 5 personas fallecieron y 27 personas resultaron lesionadas. La causa del siniestro fue que el camión tuvo desperfectos mecánicos, se pasó llevando a varios vehículos y posteriormente impactó contra un autobús de la R202.

Ante ello, el Viceministerio de Transporte (VMT) ha redoblado los controles en el transporte de carga, para verificar que las unidades cumplan con los requerimientos para circular en calles de El Salvador, este domingo 4 de octubre se realizó un retén en el bulevar Monseñor Romero. Según información de La Prensa Gráfica, en apenas dos horas de este domingo (de 8 a 10), se habrían infraccionado a 6 conductores por no estar autorizados para transportar pesado ya que tienen licencia liviana o particular.

En las redes sociales del VMT, informó la retención y movilización de un camión retenido durante un control al transporte de carga por incumplir la normativa vigente. “La unidad no contaba con la documentación en regla y presentaba llantas en mal estado. Los controles se mantienen firmes. Las unidades que incumplan serán sancionadas y retiradas de circulación”, señaló el VMT.

Accidente de tránsito deja a 3 personas fallecidas

En horas de la madrugada de este domingo, tres personas murieron en un siniestro vial registrado en el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, sector del cantón El Havillal, San Miguel. Según las autoridades, el conductor de un vehículo particular, en estado de ebriedad, colisionó a alta velocidad contra un camión de carga.

Entre las víctimas se encuentra el propio conductor —responsable del hecho— y dos de sus acompañantes. Un tercer pasajero resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un centro asistencial en condición crítica. Mientras que el motorista del camión resultó con lesiones leves.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...