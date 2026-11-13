Firpo, Metapán y FAS amarran el pase a la siguiente ronda tras la jornada 20

Redacción Deportes

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El torneo Apertura 2026 conoció a sus primeros clasificados a la siguiente ronda con Firpo, Isidro Metapán y FAS confirmados, tras el desarrollo de la jornada 20 entre semana. Este es el resumen de la vigésima fecha en la Liga Mayor.

El líder de la tabla, Firpo, se enfrentó al cuadro migueleño de Cacahuatique para sellar un empate por la mínima. Mauro González se hizo presente nuevamente para darle la ventaja a los toros a solo cinco minutos del encuentro, resultado que los de Usulután dejaron escapar en el segundo tramo del encuentro con el gol de Elias Umeres para los cafeteros en el 1-1.

Isidro Metapán resolvió ante Platense para sellar la victoria de 2-1 con remontada. A pesar de que Carlos Bogotá le dio el primero a los de Zacatecoluca, Marvin Monterrosa y Dustin Coreas le dieron vuelta al marcador para sumar los tres puntos para los jaguares.

Alianza continúa sin despertar previo al cierre de la fase regular y está vez fue Fuerte San Francisco quien lo derrotó. Tras un primer tiempo sin goles en el marcador Joshua Gallardo protagonizó el único tanto del encuentro para darle los tres puntos a los comandos azules en San Francisco Gotera.

Atlético Balboa recibió a Inca Aruba en el Marcelino Imbers para vencerlo 4-1 en un encuentro de benjamines. Los visitantes se supieron arriba en el marcador desde la vía penal, con el gol de los once metros de Juan Barahona a los 10′, pero Yerson Tobar apareció a la media hora para rescar al equipo con doblete incluído sobre los 29′ y 32′, ventaja a la que se unió Victor Landázuri y Edgar Cruz.

Águila recibió en el Juan Francisco Barraza a Municipal Limeño y dejó escapar el resultado en los últimos minutos. Federico Andrada desde los once pasos marcó el de los negronaranja a los 43,’ un resultado que parecía ser para el cuadro local pero que en los últimos minutos dejó escapar con el gol de Juan Carlos Argueta que le permitió el empate a los de Santa Rosa de Lima y le arrebató el boleto de clasificación a los emplumados en esta jornada.