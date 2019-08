Filosofía y OVNI II

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

En busca de la verdad sobre avistamientos en nuestra ciudad San Salvador, es posible calificarles de pareidolia, frase utilizada por la NASA en los hallazgos de los internautas sobre imágenes del planeta Marte, lo cual es válido para nuestros estudios, los datos presentados podrían ser errores de cámara, confundir insectos con sondas, difracción de luz en gotas de agua, velocidad inexacta del comportamiento de los objetos, etc., pero al menos un 25% o 10% no tendrían explicación.

Estudiar caso por caso nos brindaría esquemas inusuales de difícil explicación, de ahí el inicio de la ciencia que interviene para demostrar nuestras propuestas, de los casos presentados y documentados hasta la fecha 21AGO019 en diferentes plataformas y el Diario Co Latino, al menos podemos resumir coincidencias en su avistamiento: 1° su visibilidad es entre 04-07 décimas de segundo 2° aparecen en primer plano y se difuminan gradualmente 3° es posible observar en cámara lenta una bilocación en fracción de segundo 4° no se pueden captar en visión normal, se necesita cámara en posición fija 5° su estructura o forma es diferente: esférico, triangular, cónicos -como proyectiles- 6° parecen metálicos (sólidos, macizos) etc

Para diferenciar de un Drom, ave, insecto, los objetos registrados tienen un halo más brillante en su entorno al reflejo solar, el drom es más lento, las aves agitan sus alas, el insecto será visible si la distancia del lente y el objetivo es mínima, como el selfi de la araña( 14AGO019) que se cruzó en el lente de un telescopio instalado en el Monte Lemmon cerca de Tucson, en estos casos su velocidad es mínima, mientras los otros objetos avistados saltan de un lugar otro en décimas de segundo.

Ante el fenómeno debemos aplicar los criterios científicos, métodos estadísticos, trabajo de campo, entrevistas con observadores, documentación primaria y secundaria, historia geográfica, estudio de fenómenos ópticos, tratamiento de cámaras fotográficas, mapeo de eventos; para avanzar hacia propuestas, hipótesis y teorías; el tema de “avistamientos” entonces dejará de ser supersticioso, fanático o mítico, al menos eso creo.

El elemento subjetivo es una interpretación plagada de ficción, uno puede asociar un avistamiento con multitud de emociones, tanto que puede asociarse con una hermandad “extrahumana” muy poco probable, pero la ciencia no descarta ninguna hipótesis.

La ciencia tiene por objetivo el evento pronosticable, reproducible en: San Salvador, Tokio o Soyapango, de otra forma estaremos lejos de la verdad.

Les dejo un video del 10AGO019

