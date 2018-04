FIFA comienza inspección de candidatura norteamericana al Mundial-2026

Compartir ! tweet





Los Angeles/Estados Unidos/AFP

Un comité de evaluación de la FIFA comenzó este lunes una inspección de cinco días a la candidatura norteamericana a la Copa del Mundo de fútbol en 2026.

Solo dos meses antes de que se decida quién albergará el Mundial dentro de ocho años, una delegación de la FIFA arrancó su visita en Ciudad de México. La candidatura incluye a Estados Unidos, Canadá y México.

La delegación del máximo organismo del fútbol se encargará de visitar las posibles instalaciones del Mundial, incluyendo estadios, campos de entrenamiento y potenciales campamentos base.

A continuación, los oficiales de la FIFA visitarán Atlanta, Toronto, Nueva York y Nueva Jersey en un viaje que concluirá el viernes.

La candidatura norteamericana es vista por la mayoría como la gran favorita a acoger la mayor cita futbolística de selecciones del planeta. Solo hay otro candidato, Marruecos, en el que será el primer Mundial con 48 países.

Estados Unidos, México y Canadá basan parte de su candidatura en las infraestructuras ya existentes y sus modernos estadios, algo fundamental para la FIFA, temerosa de la existencia de “elefantes blancos” que han envuelto a pasadas sedes. Los responsables de las licitaciones aseguraron anteriormente que 60 de los partidos del torneo se realizarían en los Estados Unidos, con Canadá y México como anfitriones de otros 10 encuentros cada uno.

Estados Unidos sería sede de todos los juegos eliminatorios desde cuartos de final en adelante. A pesar de ello, Francia ya mostró su apoyo a la candidatura marroquí por medio del presidente de su federación, Noël Le Graët, en una entrevista al diario L’Equipe.

“No me veo no apoyando a un país próximo a nosotros”, explicó Le Graët. “África solo ha tenido un Mundial en su historia (Sudáfrica 2010), no es mucho. Marruecos está preparado aunque no tenga los mismos medios que sus adversarios. Francia solo tiene un voto, pero quizás dará un impulso a Europa para que elija a Marruecos”, añadió.

Las 207 federaciones miembros de la FIFA elegirán al organizador del Mundial 2026 el 13 de junio en Moscú, la víspera de la apertura del Mundial de Rusia (14 junio-15 julio).