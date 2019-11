FGR afirma que investiga a todos los políticos señalados por testigo criteriado

Yanuario Gómez @DiarioCoLatino El anuncio de la decisión tomada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de admitir cuatro demandas de amparo presentadas por candidatos no partidarios contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la presunta vulneración a sus derechos a optar a un cargo público y seguridad jurídica, tuvo diversas valoraciones dentro de la Asamblea Legislativa. René Portillo Cuadra, diputado de ARENA, consideró que es un derecho de los no partidarios el acudir a la Sala si se sienten violentados en sus derechos y que la demanda de los no partidarios es clara en cuanto a que el TSE acortó los plazos de cuatro meses a cuarenta días. Mario Ponce, diputado del PCN, dijo que en la demanda presentada por el bloque independiente, al TSE, los demandantes exponen que el ente omitió de manera deliberada cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral. “La Sala tendrá que valorar si los candidatos independientes se sometieron a la legislación pertinente en materia electoral para poder participar, lo cierto es que la última palabra la tiene el Tribunal Supremo Electoral, quien está haciendo cumplir la ley en materia de los no partidarios”, dijo el parlamentario. Ponce, además, recordó que la legislación en materia electoral no fue aprobada para el periodo de 2018, sino que ya ha sido aplicada en otros procesos y dijo no estar de acuerdo con el planteamiento de ARENA. “La afirmación de Portillo Cuadra es una forma de ir a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, esa no es una respuesta de un abogado de la talla del doctor Cuadra”, dijo Ponce. Además, consideró que si los no partidarios no cumplieron con las fechas estipuladas por el TSE, es simplemente que no se sujetaron a las reglas establecidas. Al respecto, Jackeline Rivera, diputada del FMLN indicó que “las reglas del juego para participar como candidatos no partidarios ya están dadas y son las mismas que se tuvieron para el evento electoral de 2015”.