Federación Mundial de Sindicatos rechaza la propuesta de jornadas de 11 horas en El Salvador

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Federación Mundial de Sindicatos (FSM), entidad con representación internacional sobre más de 105 millones de trabajadores afiliados en 133 países de los cinco continentes, emitió una contundente declaración de solidaridad en respaldo a la clase trabajadora salvadoreña. En el pronunciamiento, la organización mundial manifestó su rechazo absoluto a la propuesta de reforma laboral denominada esquema «4×3», la cual pretende comprimir la jornada de trabajo semanal de 44 horas en cuatro días consecutivos de 11 horas laborales cada uno, seguidos de tres días de descanso.

Según advierte el organismo sindical internacional, la implementación de este esquema resultaría en una pérdida efectiva de salarios para la población trabajadora y constituiría una vulneración directa a la Constitución de la República de El Salvador. Asimismo, la FSM señala que exigir turnos diarios de 11 horas contraviene el límite estricto de ocho horas diarias estipulado en el Código de Trabajo salvadoreño, así como los convenios internacionales suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Este cronograma aumenta el agotamiento físico y mental severo, los riesgos cardiovasculares y el envejecimiento prematuro, perjudicando de manera desproporcionada a las mujeres con tareas de cuidado y a quienes afrontan desplazamientos de hasta seis horas diarias en transporte público», seña el organismo internacional.

Impacto de la medida y exigencias sindicales

En su análisis técnico y socio-laboral, la FSM subrayó que el incremento del horario de trabajo a 11 horas consecutivas conlleva implicaciones severas para la salud física y mental. Entre los principales impactos citados se encuentran el aumento del estrés biológico, riesgos cardiovasculares y envejecimiento prematuro. Asimismo, el informe resalta que la medida afecta de manera desproporcionada a las mujeres que asumen cargas de cuidado en el hogar, así como a miles de asalariados que diariamente invierten entre cuatro y seis horas adicionales únicamente en traslados dentro del sistema de transporte público.

Frente a este escenario, el movimiento sindical internacional de clase anunció que unirá su voz a las organizaciones y sindicatos militantes de El Salvador para demandar el rechazo definitivo del esquema de 11 horas. En lugar de ello, la FSM impulsa una contrapropuesta orientada a dignificar las condiciones laborales en el país:

Rechazo al esquema 4×11: Desestimar categóricamente la propuesta de compresión de la jornada laboral a 11 horas diarias.

Desestimar categóricamente la propuesta de compresión de la jornada laboral a 11 horas diarias. Reducción de la jornada a 36 horas: Implementar una semana laboral máxima de 36 horas de trabajo.

Implementar una semana laboral máxima de 36 horas de trabajo. Aumento del descanso semanal: Incrementar el descanso semanal remunerado obligatorio de uno a dos días continuos.

Incrementar el descanso semanal remunerado obligatorio de uno a dos días continuos. Garantía de derechos: Asegurar que toda reestructuración se efectúe sin reducción de salarios ni menoscabo de los derechos laborales ya adquiridos.

Finalmente, la Federación Mundial de Sindicatos reafirmó su compromiso con la clase trabajadora salvadoreña, asegurando que mantendrá su acompañamiento y respaldo internacionalista en el desarrollo de sus luchas e iniciativas por la defensa del bienestar laboral y los derechos humanos fundamentales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...