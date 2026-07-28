Excarcelada confirma existencia de presas inocentes en Apanteos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una mujer que recuperó recientemente su libertad compartió un testimonio sobre las condiciones de vida en el Centro Penal de Apanteos, uno de los principales recintos penitenciarios para mujeres en El Salvador, y confirmó la existencia de presas inocentes. Su relato, difundido por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), describe la rutina diaria, las formas de convivencia, la economía interna y las dificultades que enfrentan las privadas de libertad, al tiempo que sostiene que dentro del sistema penitenciario también hay personas inocentes y mujeres de avanzada edad.

La exprivada de libertad afirmó que decidió hacer público su testimonio con el propósito de responder las inquietudes de familiares de personas detenidas y explicar cómo se vive al interior del penal. Según explicó, permaneció recluida en Apanteos hasta recuperar recientemente su libertad.

De acuerdo con su relato, el centro penal está organizado en 14 sectores, cada uno con más de mil mujeres. Indicó que existe un sector destinado a personas con enfermedades crónicas, donde reciben mayor atención médica, y otro conocido como «Caribe», ocupado principalmente por mujeres de la tercera edad. En este último también funciona la tienda penitenciaria, donde las internas que reciben depósitos económicos pueden adquirir productos personales una vez por semana.

La mujer señaló que los precios dentro de la tienda son elevados para las posibilidades económicas de muchas internas, aunque la posibilidad de comprar bebidas frías o artículos de higiene representa un alivio. Explicó que quienes reciben aproximadamente 50 dólares mensuales logran cubrir algunas de sus necesidades básicas, especialmente las relacionadas con la higiene femenina.

También describió la existencia de un sistema informal de intercambio entre las internas. Quienes reciben paquetes familiares suelen cambiar productos con aquellas que únicamente tienen acceso a compras en la tienda. A ello se suma otro grupo de mujeres que no recibe visitas ni apoyo económico, conocidas dentro del penal como «Ruzas». Según explicó, estas internas obtienen pequeños ingresos lavando ropa de otras privadas de libertad o realizando labores de limpieza dentro de los sectores, actividades por las que reciben alrededor de cinco dólares mensuales.

En cuanto a la rutina diaria, la exreclusa describió un horario estricto que inicia alrededor de la una de la madrugada con los turnos para bañarse. Explicó que cada sector cuenta con varias celdas y que las mujeres deben hacer fila para utilizar una gran pila ubicada en el patio. Posteriormente se realiza el lavado de ropa bajo un sistema similar de turnos.

A las cinco de la mañana, indicó, todas las internas deben participar de pie en un acto de oración obligatorio que dura aproximadamente 40 minutos. Más tarde, a las seis, los custodios realizan el conteo de la población penitenciaria y media hora después se sirve el desayuno, que normalmente incluye café o atol.

Durante la mañana se desarrollan programas educativos y de formación impartidos por otras internas que previamente han sido capacitadas. Estas actividades se complementan con sesiones de ejercicios aeróbicos y nuevos espacios de oración colectiva. En la tarde continúan los programas para otros grupos, mientras quienes ya participaron permanecen en las celdas, donde reciben reflexiones bíblicas antes del descanso.

La jornada concluye con un nuevo conteo alrededor de las cinco de la tarde, la cena a las seis y otra actividad religiosa obligatoria. Después, las internas pueden permanecer sentadas en los pasillos conversando hasta las nueve de la noche, momento en que inicia el silencio obligatorio dentro del penal.

La exprivada de libertad relató que durante la noche permanecen despiertas únicamente las internas con formación en enfermería, quienes atienden emergencias médicas antes de solicitar el traslado de alguna paciente a atención especializada cuando resulta necesario.

Asimismo, explicó que las requisas son frecuentes y generalmente responden a la búsqueda de bebidas alcohólicas artesanales o de objetos considerados ilícitos, como piezas metálicas afiladas. Durante estos operativos, dijo, las autoridades suelen decomisar y destruir pertenencias de las internas.

Otro aspecto mencionado fue el hacinamiento. Según su testimonio, cinco mujeres comparten un mismo catre para dormir y deben acomodarse de lado debido al reducido espacio y a las altas temperaturas que predominan dentro del recinto.

Pese a las limitaciones, aseguró que existen proyectos culturales y recreativos para los que las internas deben ser seleccionadas mediante evaluaciones de habilidades como canto, baile o pintura. Quienes logran incorporarse a estas iniciativas reciben algunos beneficios adicionales. También mencionó que las mujeres asignadas a la cocina tienen acceso a una mejor alimentación y, en ocasiones, venden parte de sus alimentos a otras internas.

Finalmente, la mujer sostuvo que la experiencia le dejó una profunda lección de vida. Afirmó que muchas personas critican a quienes han estado en prisión, pero consideró que cualquier persona puede enfrentar un proceso judicial. También expresó su convicción de que dentro del sistema penitenciario hay personas inocentes y mujeres de edad avanzada que enfrentan esa realidad. Añadió que recibir una carta o un paquete de la familia representa uno de los mayores estímulos emocionales para las privadas de libertad, especialmente durante fechas significativas como los cumpleaños.

El testimonio difundido por MOVIR se suma a otros relatos sobre las condiciones de reclusión en centros penitenciarios salvadoreños durante la vigencia del régimen de excepción, una medida implementada desde marzo de 2022 que ha derivado en la captura de decenas de miles de personas, y que miles de ellas son inocentes.

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