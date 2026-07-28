Diputados acuerdan asignar $108 millones para la Fase II de Doctor SV

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió varios dictámenes para ser aprobados este martes en la sesión plenaria, entre ellos dos, para asignar $108 millones para la fase II de Doctor SV.

La mesa de trabajo dictaminó a favor para reformar la Ley de Presupuesto vigente, con el fin de incorporar $46,137,606 al Ministerio de Salud (MINSAL), para iniciar con la segunda fase del Programa para la Implementación de Doctor SV.

Los fondos, según menciona el decreto y según se explicó en la mesa de trabajo, provienen de un préstamo de hasta $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), aprobado por la Asamblea Legislativa en abril de 2026.

Este seguiría siendo ejecutado por el Hospital Nacional El Salvador y tendría por objetivo fortalecer el sistema de salud pública mediante una plataforma de servicios médicos en línea

La aplicación Doctor SV está integrada por una red de servicios y personal especializado con ayuda de la Inteligencia Artificial para mejorar el acceso y la cobertura de atención a los pacientes.

De ser autorizada la incorporación de estos recursos se financiará el desarrollo y soporte del software Doctor SV, con la adquisición de licencias Chrome OS Enterprise y Workspace.

Además, servirían para el almacenamiento de información en la nube gubernamental, así como servicios de mensajería SMS de telemedicina, además de la contratación de personal especializado y otros gastos necesarios para la ejecución del programa. Doctor SV fue lanzada en noviembre de 2025 en una primera fase para enfermedades comunes mientras que la segunda fase fue lanzada en abril de este año que incorporó, la atención a enfermedades crónicas.

Pero no es la única asignación que tendría Doctor SV, ya que en otro dictamen aprobado este lunes, el Gobierno pidió incorporar a varios ministerios $226 millones, provenientes de los excedentes en la recaudación tributaria y con el combate de la evasión fiscal.

De esos millones, se le asignan $62 millones al Ministerio de Salud para “complementar” el financiamiento del programa DoctorSV en El Salvador. Por lo que, el Doctor SV tendría asignado para este año. $108 millones.

El Ministerio de Educación recibiría $69 millones para el pago de servicios básicos relacionados con los preparativos del paquete escolar 2027, así como la contratación de artesanos de las micro y pequeñas empresas para el mismo fin. Mientras que al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte se le otorgarían $95 millones para financiar proyectos estratégicos de inversión en obras de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial.

Préstamo por $100 millones

La mesa de trabajo también dictaminó a favor de autorizar al Órgano Ejecutivo a suscribir un préstamo por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador, con el cual se busca ampliar el acceso a la educación media y técnica o universitaria (postsecundaria) a jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante acciones orientadas a fortalecer sus competencias académicas y socioemocionales, para facilitar su incorporación al mercado laboral formal.

El programa comprende tres componentes: desarrollo de competencias académicas y socioemocionales de jóvenes estudiantes de educación secundaria y media, otorgamiento de becas y apoyo económico para jóvenes de bachillerato, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras de acceso, como mujeres jóvenes con embarazo o maternidad temprana, personas con discapacidad y migrantes retornados.

Así como el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Integración, mediante el diseño de un sistema de registro, apoyo, seguimiento y alerta temprana para estudiantes de sectores vulnerables, con el fin de acompañar su trayectoria educativa y su inserción en el mercado laboral.

En la misma comisión, los legisladores estuvieron a favor de modificar la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar al ramo de Educación $14,376,430, provenientes de un préstamo de $100 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para fortalecer la ejecución del Programa de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador.

El programa tiene como objetivo modernizar el sistema educativo salvadoreño mediante la integración de tecnología y el fortalecimiento de las competencias del personal docente para mejorar la calidad de la enseñanza y reducir la brecha de aprendizaje.

Los fondos, según se informó en la instancia legislativa, serían utilizados para desarrollar procesos formativos, tutorías y capacitación en habilidades digitales para docentes, así como para adquirir equipo tecnológico, licencias y plataformas de aprendizaje que permitan fortalecer las competencias de estudiantes y maestros ante los desafíos de la era digital.

El empréstito fue aprobado por la Asamblea Legislativa en agosto de 2025 para financiar las acciones contempladas en el programa mencionado inicialmente.

Como parte de la ejecución de este financiamiento, el Ministerio de Educación utilizó $6,999,205 durante el año 2025. Para el ejercicio fiscal 2026 se programaron $60,026,095, de los cuales ya se han invertido $26,367,418 en mejoras de centros educativos, adquisición de equipos tecnológicos y servicios de conectividad.

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