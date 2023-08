Evacuan familias de La Libertad por inundación de sus viviendas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Protección Civil informó que debido a las lluvias, aproximadamente 40 personas de las comunidades El Jute y Apolonio Morales, de La Libertad fueron evacuadas al albergue preventivo, anexo de alcaldía municipal del Puerto de La Libertad.

La Unidad de Guardavidas de Protección Civil rescató a seis personas, que habían quedado atrapadas en su vivienda en la Lotificación Estero Mar, La Libertad, la cual se había inundada a causada de las lluvias recientes.

Asimismo, debido a las lluvias de las últimas horas el Equipo Táctico Operativo trabajó en drenar la acumulación de agua en una vivienda, en la colonia Santa María 2, Ahuachapán

En redes sociales fue publicado un video donde se observa que las intensas lluvias provocaron inundaciones en las calles de una colonia en Zacatecoluca, La Paz; los carros estacionados estuvieron a punto de ser arrastrados por la fuerza del agua.

Mientras tanto, un árbol de gran tamaño caído cayó sobre la carretera Troncal del Norte, kilómetro 39 1/2, El Paisnal, San Salvador, el conacaste bloqueó la vía en ambos sentidos generando tráfico en la zona.

Otro árbol cayó sobre la 11ª avenida sur y calle Gerardo Barrios, en San Salvador, en las cercanías del mercado Central; asimismo, se reportó la caída de un árbol en el caserío Linda Vista, cantón Piedras Pachas, en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate

El Equipo Táctico Operativo de Protección Civil se desplazó al barrio La Vega, en San Salvador, para responder a una emergencia ocasionada por un árbol caído, el cual cedió ante las últimas lluvias, restringiendo el tránsito por la 10 ª avenida sur.

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indica que para la tarde se esperan lluvias sobre los departamentos de Chalatenango y Santa Ana. Durante la noche, se tendrá lluvias de débil intensidad, desplazándose al suroeste, desde la franja norte central y occidental del país.

Según el MARN, El ambiente estará caluroso en el día, fresco por la noche y madrugada, estas condiciones se deben al acercamiento de otra onda tropical a la región Centroamericana y a una vaguada sobre Centroamérica.

Protección Civil recomendó no botar basura en la calle, ya que los tragantes suelen obstruirse impidiendo el drenaje adecuado del agua lluvia. Asimismo, hizo un llamado a la población que al llover muy fuerte evite transitar cerca de postes del tendido eléctrico, no tocar cajas de luz, no intentar retirar cables eléctricos en el suelo por cuenta propia, disminuir la velocidad del vehículo y evitar salir de casa si no es necesario.