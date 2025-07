Estudiantes de medicina repetirán en diciembre examen

Compartir

El ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo que cada seis meses existe un nuevo examen para los estudiantes de medicina y optar a una plaza en el internado rotativo, en ese nueva prueba puede aplicar el grupo que no aprobó en el mes de junio, pues no existe un límite de oportunidades.

El ministro explicó que hay un período regular y otro extraordinario para someterse a la prueba. En este último se presentaron 243 estudiantes, pero ninguno aprobó el examen para su internado, cada seis meses existe un nuevo examen y pueden seguir aplicando, porque no existe un límite de oportunidades.

“No se trata de que no haya plazas, sino aplicar un examen de requerimientos para evaluar si quienes estarán en contacto con pacientes tienen los conocimientos necesarios; el grupo de estudiantes vuelven a revisar los documentos educativos, y así tienen la oportunidad de realizar un nuevo examen al final de este año”, sostuvo Alabi.

Asimismo, indicó que los bajos resultados en los exámenes impidió a los estudiantes ingresar al internado rotatorio en los hospitales y Unidades de Salud, de los 243 aspirantes que se sometieron a la prueba en junio de este año, ninguno aprobó, incluso 106 ya habían reprobado el examen anterior.

Agregó que las universidades con menor promedio son quienes tienen mayor número de médicos formados, posiblemente entre más estudiantes forman, menor atención les están dando, existe una correlación entre la cantidad de egresados de ciertas universidades y el bajo rendimiento en los exámenes.

“Permitir el ingreso de personas sin los conocimientos suficientes pone en riesgo al paciente y a los estudiantes, no podemos poner a alguien con falta de conocimiento a atender a un paciente”, justificó el funcionario.

Alabí informó que el examen es elaborado por el Instituto Nacional de la Salud, junto a la dirección de hospitales, y se basa en protocolos y estándares universitarios, sin embargo, los estudiantes de medicina afirmaron que las preguntas estaban mal redactadas y sin fundamentos clínicos.Los estudiantes han pedido una retractación pública por las afirmaciones difamatorias del ministro de Salud, al atribuir su exclusión en la asignación de plazas para el internado rotatorio a supuestas «notas bajas».

A la vez, afirmaron que han sido afectados debido a las arbitrariedades impuestas por el Ministerio de Salud, mediante un proceso opaco, improvisado y profundamente arbitrario en la asignación de las plazas, para el internado rotatorio en los hospitales del sistema de salud.

