De ocho partidos políticos sólo cuatro presentan informe financiero 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana indicó que de ocho partidos legalmente inscritos solo ARENA, Democracia Salvadoreña, PDC y VAMOS presentaron el informe financiero durante 2024.

Los partidos FMLN, GANA y Nuevas Ideas no respondieron la solicitud, y ya tienen años con esta actitud, mientras tanto, el PCN sí confirmó la recepción del requerimiento, pero la oficial de información indicó que no habían finalizado de procesar los datos y, por tanto, no lo habían remitido al Tribunal Supremo Electoral (TSE ) y no podían entregarlo.

Según la información recopilada de los cuatro partidos, el financiamiento público para 2024 ascendió a 2,521,273.86 dólares, de estos, la mayor cantidad la recibió ARENA con 2.2 millones de dólares, seguido del PDC con 300.000 dólares.

El financiamiento privado fue de 91,612 dólares y el mayor fue del PDC con 63,913 dólares, el financiamiento total de 2024 asciende a 2,612,886.16 dólares.

Acción Ciudadana señaló que el total del financiamiento público de 2014 a 2024, es decir, en 10 años, asciende a 78,165.451.67 dólares y el financiamiento privado en el mismo periodo de 10 años es de 84,887.232.19 dólares, sumando una totalidad de financiamiento tanto público como privado en el periodo de 10 años de 163.052.683.86 dólares.

Estos datos corresponden a los cuatro partidos políticos que proporcionaron la información, ya que se mantiene un alto nivel de opacidad en el sistema de partidos, no todos los institutos políticos han hecho público el estado financiero.

“Desde su fundación en 2018, el partido Nuevas Ideas sigue sin informar y rendir cuentas sobre su financiamiento, desconociéndose quiénes son sus financistas y el uso que dan a sus ingresos. EL FMLN y GANA también ya llevan varios años de no entregar su información financiera”, enfatizó Acción Ciudadana.

Asimismo, sostuvo que los datos de 2024 revelan una drástica disminución en los ingresos privados de los partidos políticos, que proporcionaron su información, en comparación con 2023, año en el que los ingresos alcanzaron 1,084,000 dólares, y en 2024 sólo reportaron 91,000 dólares, una caída del 90% de los ingresos privados entre elecciones.

Además, de la disminución de los ingresos privados de los partidos, se suma la reciente eliminación del financiamiento público, lo cual agravará más la situación financiera de los partidos políticos.

Esta medida representa un reto considerable para la mayoría de los partidos, ya que ahora deben financiarse solo con fondos privados, aumentando el riesgo de pérdida de su independencia política que esto podría conllevar; ante la necesidad de fondos, les toca recurrir a financistas privados que obviamente les podrían imponer una agenda determinada.

A partir de las elecciones de 2027, todos los partidos van a estar sujetos a esta nueva realidad, lo cual implicará que aumentarán las dificultades para desarrollar campañas electorales y competir por el voto ciudadano.

