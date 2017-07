“Estoy recibiendo una selección que no ganaría los JuegosCentroamericanos”: Oswalds Mata

Manahen González

El 2017 recién empieza y, a diferencia de otros años, el panorama para el Karate Do salvadoreño no es muy prometedor, según lo confirmó Oswalds Mata, presidente de la Federación Salvadoreña de Karate Do (FSK).

Mata, quien retoma la riendas de la FSK tras cuatro años, es consciente de que muchas cosas han cambiado desde que dejó el cargo allá por el año 2012 y, por ende, ahora debe trabajar el doble para devolverle al Karate el brillo que ha perdido.

Por ello, Mata se reunió el fin de semana con todo el personal de la FSK, padres de familia y atletas para ponerlos en sintonía con la línea de trabajo a seguir en el presente año.

-¿Cómo encuentra la FSK?

No hemos recibido todavía inventario, no hemos recibido cuentas bancarias, no hemos recibido nada de parte de la junta directiva anterior. Hemos llegado a tomar posesión a la brava, pero en la medida que esto se tarde más, más lento será la transición; porque no contamos con nada, estamos partiendo de cero. A lo mejor, el expresidente, por su trabajo, no ha podido hacernos entrega, pero a este tipo de cosas no hay que darles más largas.

-¿Económicamente como está la FSK?

Nosotros ya enviamos a INDES la solicitud del nuevo presupuesto para el año 2017; inicialmente, estamos contando con el mismo presupuesto del año 2016. Pero creo que lo más importante es que debemos ser hábiles para ser altamente productivos con lo que se tiene. Pero también un refuerzo presupuestario va a marcar el camino a seguir: si la

intención es que el Karate sea un deporte no tan importante en los resultados, el apoyo debe ser el mismo; pero, si se pretende que los resultados mejoren, el apoyo debe ser mejor. El año 2016 fue un año duro en cuanto a fogueos, porque sólo se logró foguear a una o dos personas; pero no el conglomerado y a los Juegos Centroamericanos no van una o dos personas y así no se puede a aspirar a más medallas. Y yo, como Oswalds Mata, vengo presidido de un trabajo de buenos resultados; pero no se puede dar resultados si no se tiene el apoyo.

-En lo deportivo, ¿cómo afrontan este año?

El año 2017 será un año muy duro para el Karate, porque tenemos eventos importantes, tanto dentro como fuera del país y la región. Pero también es un año importante ya que inicia un Ciclo Olímpico histórico que culminará con la participación por primera vez del Karate Do en los Juegos Olímpicos 2020. No obstante, el panorama no es muy alentador, ya que estoy agarrando una selección mayor con la cual, hoy por hoy, no se pueden ganar los Juegos Centroamericanos. Creo que debemos encaminarnos en volver a dar resultados en Centroamericanos, Centroamericanos y el Caribe, y Panamericanos que antes era nuestro límite. Pero ahora que se abre la puerta para Juegos Olímpicos, debemos seguir dando esos resultados; por lo que quiero y suplico que me dejen trabajar, que nos brinden el apoyo y nos dejen trabajar.

-Pero cuál es la apuesta este año, ¿quiere volver a consolidar a El Salvador como el país más fuerte en Karate Do? De querer, quiero; pero ahora la pregunta es ¿puedo?, ¿tengo el apoyo?

Porque, repito, estoy recibiendo una selección que, hoy por hoy, no ganaría los Juegos Centroamericanos y eso no lo dice Oswalds Mata, lo

dice un equipo de trabajo con estadísticas. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar ya, porque el año pasado fueron una o dos personas las que tuvieron apoyo. Pero no puedo quedarme con una o dos personas, porque los Juegos Centroamericanos no se ganan con una o dos medallas de oro; se ganan con seis o siete medallas de oro.

-¿Cuál será la estrategia para poder llegar a Managua con una selección competitiva?Mejor dicho con una selección digna.

Pues lo que estamos haciendo desde ya: un cambio de actitud, una presión sobre el trabajo técnico, presión en la parte de la conciencia de los muchachos; porque no les podemos imponer, porque muchos no tienen una beca, pero tienen que dar resultados. Queremos ordenar la puntualidad y la asistencia, pero eso solo se puede hacer si generamos una labor de convencimiento de que vamos por un buen camino. Desde ya se empezaron los topes los fines de semana con árbitros oficiales, no podemos descuidar selección CODICADER; pero lo más importante para mí, en lo que voy a estar trabajando duro, es que tenemos que volcar el trabajo de la federación al interior del país en los departamentos.

-¿Habrá depuración en la selección mayor de Karate Do?

Sí, habrá una depuración de todos aquellos atletas que no estén en condiciones de estar en selección, tenemos que sacarlos y generar un plan de masificación para tener de dónde sacar a los reemplazos de estos atletas. Entonces, yo empiezo esta semana con un plan demasificación y por ello iremos al interior del país para empezar a abrir trecho; porque si me quedo solo con Jorge Merino, él solo me va a dar cinco años más, ¿y después?

-Durante sus anteriores gestiones siempre se caracterizó por trazar objetivos deportivos claros. Este año, por como ha encontrado la FSK, ¿se comprometería a ganar los Juegos Centroamericanos?

Hoy por hoy no, porque no solo sería arriesgado, sino que también osado y tengo que ver bien dónde estoy parado, tengo que hacer un análisis de todo lo que nos rodea.