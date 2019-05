Estados Unidos ratifica apoyo a planes de seguridad en el triángulo norte 

Yaneth Estrada

@caricheop

Para ratificar el apoyo a los planes de seguridad y combate a la criminalidad como parte del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se reunió con el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr.

La cooperación entre los países es mutua, e incluye envío de analistas e investigadores de El Salvador a los Estados Unidos en conjunto con las agencias de cumplimiento de la Ley, DEA, ICE y FBI, para procesos de investigación de estructuras criminales en ese país.

El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, detalló que durante la reunión se revisaron las iniciativas de los fiscales generales de los países del Triángulo Norte (Guatemala-Honduras-El Salvador) en lo referente a los procesos de investigación.

“Las áreas de más interés del fiscal general son la trata y tráfico de personas, el narcotráfico y el tema de pandillas. El fiscal ha reconocido los avances que hemos tenido en estas materias en El Salvador”, enfatizó Cotto.

No cortarán fondos

En cuanto a la cooperación monetaria al Triángulo Norte, Cotto aseguró que Estados Unidos no tiene ningún interés en cortar los fondos destinados a los programas de seguridad y combate a la criminalidad ejecutados en la región. “Nosotros que estamos en contacto permanente con agencias de cumplimiento de la ley siempre hemos recibido esa información, y hoy el fiscal general lo reitera, que no se pretende recortar fondos para el área de seguridad, no se visualiza esa posibilidad”, dijo.