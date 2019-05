Estados Unidos prohíbe exportar tecnología ‘sensible’ a seis compañías chinas

Washington / Prensa Latina

El Gobierno de Estados Unidos prohibió el lunes exportar tecnología nacional considerada sensible a seis compañías chinas a las cuales señala de comprar productos norteamericanos para ayudar a grupos armados en Irán.

No podemos permitir que la estrategia de integración civil-militar de China socave nuestra seguridad nacional, apuntó en un comunicado el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

Las entidades del gigante asiático afectadas por esta medida son Avin Electronics Technology Co, Longkui Qu, Multi-Mart Electronics Technology, Taizhou CBM-Future New Material Science and Technology, Tenco Technology y Yutron Technology.

Cuatro de esas firmas están acusadas de intentar obtener productos de Estados Unidos ‘para apoyar las armas de destrucción masiva y los programas militares de Irán’, lo cual supone una violación de las normas estadounidenses de exportación.

En tanto, las dos restantes ‘participaron en la exportación prohibida de tecnología controlada’, que luego se suministró a organizaciones afiliadas al Ejército Popular de Liberación de China.

Además de estas entidades castigadas, la Oficina de Industria y Seguridad estadounidense afectó a una firma paquistaní y cinco personas de Emiratos Árabes Unidos.

Según Ross, Washington está advirtiendo a individuos, empresas y organizaciones de todo el mundo que ‘son responsables de respaldar las actividades de armas de destrucción masiva de Irán y otras tramas ilícitas’.