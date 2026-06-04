Estados Unidos e Israel se verán obligados a rendirse: Estado Mayor de Irán

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TEHERÁN/Tasnim

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y el Cuartel General Central Khatam al-Anbia afirmaron que Estados Unidos y el régimen sionista no tendrán más remedio que retirarse y rendirse ante la determinación de las Fuerzas Armadas y la nación iraníes, y prometieron continuar defendiendo el país.

En una declaración conjunta emitida el miércoles con motivo del aniversario del fallecimiento del difunto fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini, y del levantamiento del 5 de junio de 1963, destacaron la determinación de Irán de mantenerse firme frente a las amenazas y agresiones externas.

El comunicado afirma que la nación iraní, en el aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini, también lamenta la pérdida del mártir Líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Seyed Ali Khamenei, y de otras víctimas de la reciente guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel, al tiempo que mantiene su profundo compromiso con los valores de la fe, la vigilancia y la resistencia contra la arrogancia global.

Añadió que la nación iraní continúa enarbolando la bandera de la resistencia y la defensa de la justicia bajo la guía del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, y persistirá en este camino hasta la victoria final.

El comunicado condenó la reciente guerra lanzada por Estados Unidos y el régimen sionista, afirmando que dejó al descubierto la verdadera naturaleza de quienes falsamente se proclaman defensores de los derechos humanos. Citó el asesinato de 168 niños iraníes inocentes en una escuela de Minab como uno de los cientos de crímenes cometidos por los agresores.

Las Fuerzas Armadas se comprometieron a defender los ideales de la Revolución Islámica y la integridad territorial de Irán «hasta la última gota de sangre», haciendo hincapié en que no permitirían que los enemigos hostiles llevaran a cabo sus «ambiciones satánicas» ni que la sangre del Imán mártir de la Ummah y de otros mártires distinguidos fuera en vano.

“Los enemigos estadounidenses y sionistas no tendrán más opción que rendirse ante la voluntad divina de las Fuerzas Armadas y de una nación vigilante y consciente”, concluía el comunicado.

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