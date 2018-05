“Está en juego el regreso de los que privatizaron y robaron”: Hugo Martínez

Compartir ! tweet





Tras recorrer los 14 departamentos del país, en el Gran Cierre de Campaña 2018, el precandidato presidencial del FMLN Hugo Martínez enfatizó que en las próximas elecciones “no solo está en juego la continuidad de los programas sociales, la capacidad del Gobierno, aquí está en juego el regreso de los que privatizaron y los que por 20 años robaron al pueblo”.

“El asunto aquí es propiciarle la más grande derrota estratégica a

ARENA en la historia del partido y del país, y la clave es estar con la gente, unidos y volver a nuestras raíces“, recalcó el exdirigente de AGEUS y primer coordinador nacional de la Juventud del FMLN.

De sus expectativas de cara a las elecciones a realizarse el próximo domingo afirmó: “tengo cerca de un mes de haberme inscrito, y aún así he tenido una buena respuesta en todo el país, la gente me dice gracias Hugo, nos ha devuelto la esperanza. Así es que estoy muy positivo, feliz y seguro que con el apoyo de nuestra militancia vamos

a triunfar el 27 de mayo y también en febrero de 2019”.

Martínez instó a los más de 50 mil afiliados del partido a que “cuando uno elige un candidato presidencial debe pensar en la forma de derrotar al contrincante, y reflexionar en el perfil de los otros rivales y la forma de vencerlos. Hay tres factores claves para una

victoria: el programa, el partido y el candidato. Yo me siento muy

seguro de mi partido, estamos trabajando junto a las bases en un programa y estoy convencido que tengo la experiencia, la energía y la capacidad para garantizar la victoria”, sostuvo.

Al cierre de los encuentros, Hugo Martínez hizo un buen uso del escenario que la Comisión Especial Electoral había preparado, además de un derroche de energía.

Rojo de tercera generación

El efemelenista explicó que pertenece a la tercera generación del FMLN, que no puede seguir escondida, los que murieron combatiendo, a sangre y fuego, pero también se refirió a los que lucharon desde la década de los 70 y otros. “Yo sigo el legado de Eva, como Chico y Toño, que nos marcaron el camino”, dijo, tras pedir un caluroso aplauso a los asistentes, quienes abarrotaron el polideportivo de la Universidad de El Salvador (UES), cuna del Estadio

Héroes y Mártires.

“Vengo aquí con mi corazón abierto, porque no puedo olvidar lo que me dicen las bases del partido. Luego del 4 de marzo, nos dieron un mensaje que no había sido escuchado, o no quería ser escuchado, es regresar a nuestras raíces como en los 70, el FMLN debe estar con la gente, debe sufrir con la gente y resolver los problemas de la gente”, insistió en su intervención el precandidato, que como en los anteriores encuentros, compartió escenario con Gerson Martínez, ante las miradas del Tribunal de Ética, la Comisión Electoral y la dirigencia del partido de izquierda.

Asimismo, comentó que entró a este proceso con el propósito de devolver la esperanza al partido, que cuenta con un gran legado histórico y principios claros, “Y que tiene toda la capacidad de

brindarle un tercer gobierno revolucionario al pueblo salvadoreño”.

Sobre el proceso interno consideró que hasta el momento ha sido transparente. “Me parece que el papel del secretario general Medardo González ha sido muy recto”, dijo Martínez, y luego pidió un aplauso para el “Comandante Medardo González”.

Entre las claves para garantizar la victoria en 2019, Martínez destacó estar con la gente, estar unidos, porque cuando el FMLN está unido es más victorioso, creando oportunidades para mujeres talentosas, apostando por los jóvenes, escuchando con las bases, haciendo alianzas y analizando quién es la mejor carta para ganar en el 2019.

Hugo Martínez, ingeniero agrónomo, graduado de la UES, con maestrías en Centroamérica y Europa, diputado del FMLN, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, canciller de la República por dos períodos y presidente del SICA, concluyó su intervención afirmando: “¡Estoy listo para la victoria, para derrotar al partido ARENA en 2019! Y como dijo Schafik Hándal, la lucha continúa”.