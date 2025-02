España vuelve a rendirse ante Rafa Nadal

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Pudo hacerlo en su último intento de Grand Slam o en los Juegos Olímpicos, pero prefirió España, que este martes volvió a rendirse ante Rafael Nadal.

No fue el final idílico que todos querían. En el primer duelo ante Países Bajos de la Copa Davis en Málaga, España quedó en el camino y con ello se marcó el fin de la brillante carrera de Rafa, como lo llaman cariñosamente.

Autoridades, deportistas y aficionados en general, se quedaron descolocados. Y este martes, se organizó un homenaje con alta dosis de emotividad y en presencia de numerosas personalidades, en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

Creo que nuestro país debe seguir apostando por el deporte, porque transmite valores, educación y orgullo; le debo tanto que algo haré en el futuro para seguir de alguna forma cerca de la actividad, confesó Nadal después de escuchar numerosos elogios de estrellas olímpicas españolas.

Merecía mucho más este tenista impetuoso que fue adorado en París con un holograma de su figura al pie de la Torre Eiffel, la misma ciudad que lo enalteció como uno de los protagonistas en la conducción de la antorcha olímpica.

Este martes, un centenar de deportistas, varios que compartieron Villas Olímpicas alguna vez con el extenista oriundo de Manacor, Palma de Mallorca, quien con humildad refrendó asistir a las citas de los cinco aros y codearse con los participantes.

Yo he pasado mucho tiempo en hoteles muy buenos en los torneos de tenis, pero para sentir los Juegos Olímpicos hay que estar en la Villa, sentirla, intercambiar con los colegas y asimismo, pedir autógrafos (además de darlos) como hice, por ejemplo con Phelps (Michael) y LeBron (James), confesó.

Su palmarés no deja lugar a dudas de la brillantez de su carrera: 22 Grand Slam, 36 Master 1000, 23 ATP 500, 10 ATP 250, dos medallas de oro en Juegos Olímpicos y cinco Copas Davis.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, impulso de la iniciativa de tributo a Nadal, adelantó que espera conversar en privado en el futuro cercano con el coloso del Roland Garros.

Le voy a proponer que sea parte del COE y que nos ayude de muchas formas, pero eso requerirá de una conversación reposada, comentó Blanco, quien no obstante advirtió que le insistirá hasta la saciedad de que se integre al movimiento olímpico. Rafa admitió que ahora es el momento de organizar una nueva etapa que le encantaría que siguiera ligada al deporte, aunque lo primero es descubrir lo que quiere ser y le motiva.

‘No he vuelto a coger una raqueta. Cuando me retiré estuve unas semanas muy mal del pie. Hay que dar tiempo a las cosas, volveré a cogerla sin ninguna duda, pero necesito un tiempo de desconexión. He vuelto a jugar a fútbol y para mí es una alegría’, señaló.

El COE le entregó la medalla #ElCorazónDeEspaña y los campeones o medallistas olímpicos españoles -Alberto Ginés (escalada), Adriana Cerezo (taekwondo), Jenifer Pareja (waterpolo), David Cal (piragüismo), Marcus Cooper (piragüismo) e Isabel Fernández (judo), le obsequiaron una foto firmada por los deportistas presentes en la actividad.

