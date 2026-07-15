España silencia a Francia y se pone a un paso de conquistar el Mundial

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

España es la primera finalista de la Copa del Mundo, luego de eliminar a Francia, una de las grandes favoritas, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. ‘La Roja’ espera al ganador de la otra semifinal, que se define este miércoles entre Argentina e Inglaterra.

Al cuarto de hora de partido, Francia tuvo una oportunidad muy importante con una pelota larga que encontró a Kylian Mbappé por la banda. El delantero francés dejó atrás la marca defensiva y sacó un disparo que pasó desviado de la portería defendida por Unai Simón.

A los 20′, Lucas Digne cometió una falta sobre Lamine Yamal dentro del área. El árbitro salvadoreño, Iván Barton, no dudó en señalar el penal y, dos minutos después, Mikel Oyarzabal lo cambió por el 1-0 a favor de ‘La Roja’.

Minuto 38, tras una recuperación en la salida de Francia, los dirigidos por Luis de la Fuente habilitaron a Fabián Ruiz dentro del área, pero el jugador del PSG no pudo ampliar la ventaja.

Nuevamente, a los 42′, España dejó escapar un pase filtrado para Mbappé, que quedó mano a mano con Unai Simón. Sin embargo, el guardameta español salió con seguridad de su área y evitó el empate.

España se fue al descanso con ventaja de 1-0 y, por primera vez en esta Copa del Mundo, Francia estaba por debajo en el marcador.

Iván Barton solo mostró dos tarjetas amarillas durante la primera parte: a Adrien Rabiot, a los 9 minutos, y a Marc Cucurella, a los 31′.

A los 59′, España volvió a golpear. Pedro Porro armó una pared con Dani Olmo, se acercó al área de Mike Maignan y definió para marcar el 2-0, que encaminó la clasificación de los españoles.

A la hora de juego, Lamine Yamal protagonizó una gran acción individual por la banda, dejó atrás la defensa francesa y envió el balón al fondo de la red. Sin embargo, Barton le dijo que no a la estrella del Barcelona, por fuera de juego.

Mbappé estuvo cerca de descontar a los 67’, con un remate cruzado dentro del área que pasó apenas desviado del segundo palo de Unai Simón.

Sobre los 70′, con los ingresos de Ferran Torres, Pedri y Mikel Merino, España buscó ampliar la diferencia. Ferran tuvo una ocasión de cabeza, pero el balón se fue desviado.

Francia volvió a generar peligro a la selección española a los 81’. Unai Simón salió de su área para despejar de cabeza y, aunque la jugada no terminó en gol, los galos estuvieron muy cerca de descontar.

A los 86′, en lo que significó una histórica actuación para el arbitraje salvadoreño y centroamericano, Iván Barton amonestó a la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, por una infracción sobre Unai Simón.

España derrotó a Francia por 2-0 y amplió su hegemonía sobre los franceses, alcanzando 18 victorias en el historial entre ambas selecciones.

Con su clasificación al partido más importante del Mundial, La Roja espera rival. Si Argentina elimina a Inglaterra, la final reeditará el duelo que iba a disputar la Finalísima, cancelada en marzo, entre el campeón de la Eurocopa y el campeón de la Copa América.

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