Iván Bartón y Davin Morán hacen historia al dirigir una semifinal del Mundial 2026

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

HISTÓRICO. El salvadoreño, oriundo de Santa Ana, Iván Bartón, sumó un nuevo hito a su trayectoria internacional al impartir justicia en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España.

La participación de Bartón en la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedó marcada por una actuación destacada tras dirigir cuatro encuentros, incluido el compromiso de semifinal entre Francia y España, disputado con el acompañamiento del asistente salvadoreño David Morán y del nicaragüense Antonio Pupiro. El encuentro concluyó con victoria de España por 2-0.

Que dirija una semifinal de la Copa del Mundo se debió por el buen trabajo que realizó durante la fase de grupos del torneo. El recorrido del árbitro salvadoreño comenzó en la fase de grupos, cuando fue designado para el partido entre Turquía y Paraguay, correspondiente a la segunda jornada del Grupo D.

Posteriormente, Bartón estuvo al frente del empate 1-1 entre Japón y Suecia. Más adelante, dirigió el encuentro de octavos de final entre Suiza y Colombia.

Su desempeño a lo largo del torneo le permitió recibir una de las designaciones más importantes de la competencia: la semifinal entre Francia y España, ello reafirmó el reconocimiento de la FIFA a su trabajo y experiencia en el arbitraje internacional.

Esta no fue la primera participación mundialista de Bartón, ya que también formó parte del arbitraje en Catar 2022, donde estuvo presente en tres encuentros y donde de hecho, también destacó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...