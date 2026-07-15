Decesos por sismos en Venezuela totalizan cuatro mil 734

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Caracas/Prensa Latina

Al cumplirse este martes 20 días de los sismos del 24 de junio en Venezuela, los fallecidos continuaron en aumento al reportarse cuatro mil 734, un total de 173 más que en el último balance oficial publicado la víspera.

El resumen divulgado por el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez conservó cifras de días anteriores en heridos con 16 mil 740, rescatados seis mil 462, edificios afectados 856 y colapsados en su totalidad 190, así como en campamentos 107.

También se mantuvieron las familias atendidas con 128 mil 324; las personas sin viviendas 17 mil 907, mientras aumentaron los ciudadanos protegidos en campamentos a 20 mil 903, un total de 672 más que los albergados ayer.

En el caso de los alimentos distribuidos sumaron 10 mil 63 toneladas, similar a la cifra de la víspera, en tanto el agua entregada superó los 21,7 millones de litros.

Los rescatistas internacionales que aún trabajan en las zonas de desastre permanecieron en dos mil 471, al igual que los efectivos nacionales desplegados que continuaron en 30 mil 989 y sí crecieron los voluntarios en 354 más para totalizar 31 mil 50.

El balance oficial señaló que los pacientes atendidos hasta este martes ascendieron a 33 mil 652, 567 más que los informados este lunes.

Las réplicas siguieron imparables al informarse de la ocurrencia de mil 275 desde el 24 de junio a la fecha, 21 más que ayer, pero inferior a las del domingo que fueron 32.

Hasta las 12:00 del mediodía, hora local, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó en su portal web 17 movimientos de este tipo, siendo el de mayor magnitud (3,5) el ocurrido a las 02:53 al suroeste de Bucaramanga, Colombia, a una profundidad de 169,7 kilómetros.

El parlamento de Venezuela aprobó este martes por unanimidad un acuerdo en solidaridad con las víctimas del terremoto del 24 de junio de 7,2 y 7,5 de magnitud en la escala de Richter y en respaldo a las acciones de atención a la emergencia humanitaria.

En sus cinco puntos el documento respaldó las acciones y planes de contingencia emprendidos por el Estado venezolano y sus autoridades competentes para atender la emergencia humanitaria.

Reconoció y enalteció, asimismo, el heroísmo y la entrega del pueblo, los comités comunitarios, cuerpos de bomberos, rescatistas, brigadas caninas, personal médico y de enfermería, además del personal de seguridad, quienes trabajaron sin descanso en las labores de salvamento y asistencia.

Finalmente, exhortó a los organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras globales que mantienen retenidos los activos y fondos venezolanos en el exterior a “proceder a su inmediato desbloqueo y liberación por estrictas razones humanitarias”.

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