¿Es posible pertenecer a dos partidos políticos?

¿Necesitamos una evolución del modelo de Partidos Políticos?, ¿en qué dirección?… La saga del presidente electo Nayib Bukele desde su génesis en el FMLN, expulsión del mismo, inscripción en el CD, disolución del CD e inscripción posterior en el partido GANA muestra un extraño periplo de una o varias personalidades adjuntas a su nombre, pero bajo ese sustrato se instauró un nueva bandera con su logotipo y el “supuesto” Nuevas Ideas que no apareció en las papeletas electorales; como quiera que sea su victoria es un hecho histórico, pero se debe anotar que este cambio y recambio tiene la lógica para cumplir el Art. 151 Cn. Para ser elegido Presidente de la República se requiere (…) “estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente”.

Después de la elección presidencial, es probable que logre conformar un gabinete de gobierno de mucha calidad; en cualquier forma el esquema tradicional de un Partido Político era una larga participación en eventos ciudadanos, añejamiento participativo en los grandes momentos de reformas educativas, salud, pensiones, seguridad etc. Además pronunciamientos internacionales, defensa de los derechos humanos y otros; en esa saga actuaba su Consejo Ejecutivo, Comisión Política etc. Pero eso no sucedió, de tal forma que el Art. 85 Cn. “Los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno” se lee con otra óptica, puesto que mañana puede existir otro candidato de igual naturaleza y con la misma escenificación electoral.

Si el fenómeno fue mediático, redes sociales o una campaña de $9 millones, el esquema tradicional ha revolucionado su quehacer histórico, no solo por la migración de partido en partido sino por el novedoso caudal de un partido en otro, uno real (GANA) y otro virtual (NI), que toca la arista de una fuerza externa que interviene en otra institución y gana las elecciones.

También el art. 72. Inc. 2 “Asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos” queda un poco fracturado, puesto que: ¿los afiliados a GANA migraron al partido NI?, ¿afiliados del FMLN-ARENA a NI?… El resultado electoral parece indicar que es probable que así sucediera; en este caso los partidos políticos tienen libre determinación de aplicar sus reglamentos internos, pero otra lectura asoma su peligro: ¿entonces es posible pertenecer a dos o más partidos simultáneamente?

