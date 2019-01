“Es el momento de reflexión, lo que puede perder y lo que ha ganado”: FMLN

Joaquín Salazar

El decretario general del FMLN Medardo González aseguró que tras 200 años de gobiernos de derecha El Salvador ha tenido 10 años de gobiernos de izquierda, que han logrado beneficiar a la ciudadanía a través de políticas sociales, las cuales corren riesgo ante un nuevo gobierno de derecha.

González, quien se encuentra totalmente confiado del triunfo de un nuevo gobierno del FMLN, explicó que se siente orgulloso que en 10 años se ha haya logrado hacer más por los salvadoreños, principalmente aquellos sectores vulnerables.

“Nuestro país ha logrado reducir la diferencia entre los ricos y pobres. Hemos pasado a una posición en América Latina después de Uruguay y Costa Rica. Con estos dos gobiernos del FMLN se ha reducido la pobreza en 11 puntos. Esto significa un poco más de 600 mil personas que han sido sacadas de las condiciones de pobreza, 400 mil de una situación de hambre y 200 mil de no tener completa su canasta básica”, comentó el dirigente de izquierda.

“Nosotros no vamos a decir que la pobreza se ha terminado. De 100 personas 40 personas eran consideradas pobres en el 2008. Ahora hemos logrado reducir a 29”, agregó.

Norma Guevara, secretaria general adjunta, dijo que este es el momento de reflexión de la ciudadanía, de lo que puede perder y lo que ha ganado bajo los gobiernos del FMLN.

“El pueblo ha ganado en derechos, y deben reflexionar para no perder los logros, la reforma de salud, beneficios a la agricultura, programas sociales, todos estos deberían estar en riesgo si el FMLN no gana la presidencia. Ya que no es ese el pensamiento de la derecha nueva y vieja”, dijo.

“ARENA y GANA han querido desacreditar los logros de los gobiernos del FMLN”, añadió.

Para la dirigencia del FMLN, la población salvadoreña mira al partido de izquierda y su desempeño, y también mira al gobierno del FMLN, donde el partido de Gobierno ha venido ejecutando una cantidad de obras importantes en beneficio de la población, “que no han sido pura propaganda sino también de obras”, agregó González.

Ambos dirigentes, que participaron en una entrevista matutina, se encuentran totalmente convencidos de que el proyecto iniciado por el FMLN se va a mantener.