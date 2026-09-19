Ernesto Castro celebra «prórroga indefinida» del TPS mientras oposición pide certidumbre para tepesianos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, celebró la decisión de otorgar un plazo indefinido para que los salvadoreños en Estados Unidos continúen bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), calificándolo como un motivo de alegría y una oportunidad para la búsqueda de un estatus migratorio permanente. Estas declaraciones las hizo a la prensa nacional previo a la sesión plenaria de esta semana.

Es de recordar que la última prórroga al TPS venció el 9 de septiembre. Ese día, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió un comunicado en el que dice que se hará un anuncio sobre el TPS para El Salvador “en el momento oportuno”; mientras que se realiza dicho anuncio, “los salvadoreños presentes en los Estados Unidos bajo el TPS conservan su protección, incluida la autorización de trabajo”.

Sin embargo, la incertidumbre que viven los salvadoreños en el exterior es palpable; mientras que denuncian el abandono del Estado salvadoreño en su lucha para una posible extensión del TPS.

“Hablando del TPS, la verdad que nosotros estamos contentos; la oposición le estaba apostando fuertemente a que se terminaba el 9 de septiembre. La verdad es que al final, con esta decisión que es del gobierno de Estados Unidos respondiendo a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, se ha dado una prórroga sin plazo definido, pero qué bueno, deberíamos de estar contentos o por lo menos, la mayoría de salvadoreños acompañamos la alegría que seguramente tienen los tepesianos en estos momentos”, dijo Castro.

A juicio del presidente de la Asamblea, el motivo de estar “alegre” es por que ese permiso temporal sin plazo definido que el gobierno de los Estados Unidos les ha dado, “hoy por hoy, cuentan con más tiempo y espacio para que nuestros hermanos tepesianos vean que pueden lograr para regularizar ese estatus que tienen”, dijo Castro en referencia a un estatus migratorio permanente.

El legislador informó que ha tenido encuentros con personas que en algún momento fueron tepesianos, pero que luego, cumpliendo las leyes migratorias de Estados Unidos, lograron el estatus permanente. “Estamos contentos pues; ahora, esperamos que el gobierno de Estados Unidos logre analizar la situación que se está viviendo de los salvadoreños”, dijo.

El funcionario instó a la comunidad tepesiana a “aprovecharlo”. “Estos días son importantes y los tepesianos deben de acercarse y tener un buen asesoramiento como lo tuvieron muchos salvadoreños que en su momento también tuvieron este permiso temporal, para lograr, como decía anteriormente, ya un estatus permanente en Estados Unidos”, agregó.

“Todavía hay una luz de esperanza”: Claudia Ortiz

Sobre el tema, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, señaló que esta especie de anuncio por parte de Estados Unidos “da un respiro” a la comunidad salvadoreña amparadas en el TPS.

“Todavía hay una luz de esperanza para mucha gente, algo por lo que se ha estado luchando durante mucho tiempo y ha generado mucha preocupación”, dijo.

La legisladora aclaró que el anuncio “es bastante vago, no es tan concreto en los términos sobre cuál es el estatus de las personas”. La legisladora hizo un llamado al Gobierno a que interponga “las gestiones necesarias” en el marco de las relaciones bilaterales para que “se pueda dar más certidumbre a la gente”.

Ortiz ejemplificó el dilema que existe en los miles de salvadoreños que ya han construido su vida en ese país; pues muchos salvadoreños han trabajado, han puesto su negocio e incluso han formado una familia con hijos residentes y eso se encuentra en peligro, destacó.

“No es algo menor, la gente requiere certidumbre para poder planificar sus próximas acciones y para poder readecuar, si fuese necesario, su proyecto de vida”, destacó Ortiz.

“¿Está El Salvador preparado para recibirlos?”: Marcela Villatoro

Mientras, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, enfatizó que el tema debe abordarse desde una perspectiva humana y social y lamentó que los tepesianos no hayan tenido una certeza sobre su situación migratoria.

“Lo único positivo de esto es que al final les dan más tiempo para mantenerse dentro del país, lo cual implica tomar decisiones sobre su futuro, si pueden aplicar a otra forma de obtener su nacionalidad por el tiempo que llevan y, si no, pues lastimosamente les va a tocar el tema de regresar al país”, expresó Villatoro.

Para Villatoro, la pregunta que se debe hacer es: “¿está El Salvador listo para albergarlos?”; ya que, a su juicio, se deben hacer modificaciones en las leyes; “no es solo que vengan, sino ¿cómo se van a incorporar a la vida laboral?, ¿cuáles incentivos van a tener no solamente ellos, sino que también sus familias. O sea, la pregunta más grande es: ¿está El Salvador preparado para recibirlos?”.

Villatoro también hizo el llamado al Gobierno salvadoreño para que busque la forma de tener una comunicación con el gobierno de los Estados Unidos y lograr un acuerdo beneficioso para los salvadoreños.

“Obviamente, el gobierno de los Estados Unidos es el que toma la decisión. Sin embargo, cuando existe una buena relación entre países, que se supone que es el caso de El Salvador, pues tal vez pudiese haber un tipo de ayuda para que ellos tomen la decisión de dejarle más tiempo el TPS a los salvadoreños”, añadió Villatoro.

De igual manera, Villatoro dijo que, en pláticas con los tepesianos, han manifestado que su vida está en Estados Unidos y regresar a El Salvador no sería una opción.

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