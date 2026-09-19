Presentan hábeas corpus para José Santos Melara, detenido hace más de 2 años

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Luis Rivera, abogado en el caso de los veteranos, presentó la mañana de este viernes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un hábeas corpus a favor de José Santos Melara, ya que no se cuenta con una fecha definida para la audiencia única y su salud podría complicarse estando en prisión debido a una cirugía programada a finales de este mes.

El hábeas corpus es una garantía constitucional y recurso legal que protege la libertad personal de un ciudadano frente a una detención arbitraria o ilegal. “La idea es que se revise la situación médica que está pasando en este momento, Santos Melara”, explicó Rivera.

Es de recordar que, en dos ocasiones, la audiencia única contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz se ha suspendido; la primera en agosto y la segunda en septiembre debido a problemas de conexión por parte de Centros Penales.

Los procesados son: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara, José Ismael Santos y el comunicador, Luis Menjívar. Todos acusados hace más de 2 años, por presuntos actos terroristas; sin embargo, la FGR no ha logrado probar esas acusaciones.

Ante la falta de fecha de la audiencia única, uno de los abogados defensores interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un hábeas corpus a favor de Melara, ya que tiene más de 70 años y padece de enfermedades crónicas.

“El estar encerrado en ese lugar le está afectando mucho en su salud. Nosotros lo que estamos pidiendo a la Sala es que revise no solamente la situación médica, que se cumplan las citas, que se le hagan los chequeos médicos y que también se le dé la atención médica de acuerdo al derecho constitucional y a los principios constitucionales”, destacó Rivera.

Asimismo, informó que José Santos Melara tenía para el 11 de septiembre de 2026 citas médicas, pero hasta la fecha desconocen si estas fueron realizadas. A finales de este mismo mes tiene una septoplastia (cirugía de tabique).

“Le estamos pidiendo a la Sala que pida toda la información médica al respecto y que, a partir de eso, considere la situación jurídica que José Santos Melara tiene, que podría ser que modifique la detención por otra medida menos gravosa”, destacó Rivera.

Desde el régimen de excepción, los abogados no pueden ver a sus defendidos. “A lo único que nosotros podemos tener acceso es el día de la audiencia a través de una pantalla, virtualmente, y ahí podemos platicar con ellos, nosotros les preguntamos sobre su situación de salud, su alimentación y otras cosas que nosotros necesitamos saber para poderlas exponer al tribunal”, dijo.

En cuanto a la audiencia única, Rivera lamentó que la sede judicial no haya declarado una fecha para desarrollarla; “justamente porque no hay una fecha señalada para la audiencia única es que nosotros hemos interpuesto el hábeas corpus porque consideramos que el que no haya fecha, y si bien es cierto que se suspendió por las citas médicas de los procesados, también les afecta”.

“En el caso de José Santos Melara, someterse a esa cirugía (septoplastia) no solamente tiene que saber qué tipo de proceso médico le van a realizar, sino que también el periodo de recuperación y eso podría alargar también la audiencia”, destacó Rivera.

Por lo tanto, esperan que la Sala de lo Constitucional resuelva a su favor ya que el caso amerita atención. En la presentación del habeas corpus se hicieron presentes representantes de organizaciones sociales que respaldan la inocencia de los procesados.

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