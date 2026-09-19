MILPA solicita intervención de FGR y PDDH para detener obra habitacional

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

La Seccional Monte Grande del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA) anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y solicitará la intervención urgente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por las afectaciones que han provocado las empresas Salazar Romero y Global Developers, vinculadas al proyecto habitacional “Urbanización Biarritz”, en el cantón Monte Grande, San Miguel Centro.

MILPA informó que con estas acciones busca trasladar al ámbito legal las denuncias que previamente había realizado de manera pública sobre la construcción del proyecto, que contempla más de 200 manzanas y unas 6,900 unidades habitacionales.

La organización sostiene que las obras han provocado la destrucción de más de 10 manzanas de bosque ripario y árboles centenarios, además de afectar nacimientos y mantos de agua. También denunció daños a yacimientos arqueológicos prehispánicos ubicados en la zona.

De acuerdo con MILPA, las acciones legales se fundamentan principalmente en tres señalamientos: destrucción y depredación ambiental, depredación de bienes culturales y presuntas afectaciones a los derechos humanos de las comunidades aledañas.

La organización afirma que la utilización de maquinaria pesada habría ocasionado daños a sitios arqueológicos y vestigios que considera parte de la memoria histórica y ancestral de las comunidades. En denuncias anteriores, MILPA también señaló un supuesto irrespeto a protocolos arqueológicos y riesgo para sitios vinculados con la cultura lenca.

También había señalado que la construcción representa una amenaza para los recursos hídricos, la fauna y la flora de la zona, además de las comunidades cercanas al proyecto.

“Como comunidades organizadas de MILPA, Seccional Monte Grande, a raíz de la destrucción que se está haciendo en el área de Monte Grande, denunciamos públicamente a las empresas involucradas en la destrucción del recurso hídrico, de la fauna, de la flora y, próximamente, de las comunidades aledañas a la constructora”, manifestó.

En su nuevo pronunciamiento, MILPA sostiene que más de 300 familias se han visto afectadas y señala posibles repercusiones sobre el derecho a un medio ambiente sano, la salud, la seguridad habitacional y una vida digna.

La organización también ha advertido sobre posibles consecuencias relacionadas con el agua y el comportamiento de las aguas lluvias. Según sus planteamientos, la reducción de cobertura vegetal y la transformación del terreno podrían incrementar el riesgo de inundaciones, mientras que la expansión de la urbanización podría aumentar la presión sobre las fuentes de abastecimiento de agua de las comunidades.

“Luego, las inundaciones a causa de las aguas pluviales que se van a estar llevando a cabo en esta comunidad. Cabe recalcar también que aquí van a ser afectadas no menos de 300 familias, o más, si es posible”, alertó.

MILPA también ha cuestionado los trabajos de construcción realizados durante horas nocturnas con el uso de maquinaria hasta aproximadamente las 11:00 de la noche, lo cual genera afectaciones adicionales para los habitantes del sector.

La organización advirtió sobre posibles impactos futuros relacionados con el incremento de la demanda de agua, la generación de desechos sólidos y aguas residuales, así como la presión sobre los servicios e infraestructura de las comunidades.

MILPA sostiene que la destrucción registrada en Monte Grande forma parte de un proceso más amplio de pérdida de cobertura boscosa en la zona oriental de San Miguel. En declaraciones anteriores, Alemán estimó que el área afectada podría alcanzar alrededor de 100 manzanas de bosque al sumar otros sectores intervenidos.

Ante esta situación, MILPA solicitó a la FGR y a los juzgados ambientales que se decrete una medida cautelar para suspender las obras de la Urbanización Biarritz mientras se investigan las denuncias planteadas.

También pidió a la PDDH que realice misiones de verificación en el territorio y se pronuncie sobre las posibles afectaciones denunciadas por las comunidades.

MILPA reiteró que continuará organizado en defensa de los recursos naturales y del patrimonio cultural de Monte Grande. La organización sostiene que los daños que ya se han producido son difíciles de revertir, pero considera que todavía pueden adoptarse medidas para evitar una mayor afectación en el territorio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...