“Era una locura pensar que podíamos ganarle a Brasil”: Carlos de los Cobos

@DiarioCoLatino

Tras sufrir una paliza de 5-0 contra Brasil, Carlos de los Cobos, estratega de la selecta, reconoció que era descabellado pensar en derrotar a los brasileños, pero sacó buenas conclusiones del amistoso ante el pentacampeón del mundo.

“Era una locura pensar que pudiéramos ganarle a Brasil, ya que tiene a los mejores jugadores del mundo en los mejores equipos del mundo. Por ello, teníamos que poner los pies en el suelo y ser realistas, pero me siento contento por el esfuerzo que hicieron los muchachos, porque se entregaron en la cancha y por momentos realizaron buen fútbol”, manifestó de los Cobos.

En la misma línea, el estratega de la azul y blanco dijo que el “sparring ” ante los brasileños le sirvió para evaluar el desempeño de sus pupilos frente a una selección de alto rendimiento.

“El partido contra Brasil nos deja una lección, ya que puso a prueba nuestro temperamento y el orden que podemos tener como selección”, expresó el entrenador de origen mexicano.

Al consultarle por qué no utilizó a Joaquín Rivas, Carlos de los Cobos explicó que desea seguir observándolo para que en el futuro inmediato debute con la selecta.

“No, porque no me ha mostrado lo que realmente es. No obstante, es un chico que tiene muchas cualidades y confío que será un jugador que nos ayudará mucho en el futuro”, argumentó el seleccionador nacional.

De los Cobos también espera que la FESFUT concrete más fogueos del calibre de Brasil para mejorar su nivel futbolístico.

“Queremos jugar con selecciones que nos enseñen y nos exijan para crecer nuestro nivel”, expresó el técnico de la selección mayor de fútbol de El Salvador.