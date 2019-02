Entrega de credencial es “punto de partida” para escoger futuro gabinete: Analistas

Oscar López

@OscarCoLatino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó al final de la mañana del viernes las credenciales a Nayib Bukele y a Félix Ulloa, documentos que los acreditan como presidente y vicepresidente electos del país. Se prevé que posterior a recibir dicha documentación, el futuro mandatario inicie la conformación de un equipo de transición de gobierno y también la elección de las personas que formarán parte de su gabinete.

Walter Araujo, es una de las figuras de la política que apoyó la candidatura de Bukele, por lo que se le cuestionó si formará parte de la gestión del próximo presidente, en la presidencia del TSE.

“Por el momento estoy ocupado totalmente en mi nuevo proyecto de comunicación, no he conversado (con el presidente electo), he sido enfático en decir que no tengo interés en ningún cargo de la función pública”, respondió.

Araujo fue presidente del TSE, por el partido ARENA, por lo que explicó que la presidencia del organismo colegiado le corresponde al partido ganador de las elecciones presidenciales.

“La presidencia del Tribunal la ganó el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional y será a GANA la que le corresponderá, tal como lo indica la Constitución de la República, presentar la terna de propuesta de magistrado presidente y su suplente”.

Asimismo, Araujo consideró que la relación diplomática con los Estados Unidos es “un punto vital e importante para el desarrollo de la estrategia de relaciones internacionales del país”, por lo que el acercamiento de Bukele a la administración del país norteamericano es tomado como un punto positivo para la “reconstrucción de una política internacional que tomó otro giro en los últimos 10 años”.

El analista político, Paul Steiner, afirmó que es necesario darle tiempo al presidente electo para que defina a las personas que integrarán su gabinete. “Ahorita es un momento de planificación, es la clave para que el nuevo gobierno pueda organizarse y establecer el punto de partida”.

Steiner también comentó que la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) sería un “híbrido” creado a partir de los aspectos positivos de las comisiones similares que funcionaron en Guatemala y Honduras.

De igual forma, Federico Anliker, secretario general de Nuevas Ideas, indicó que la entrega de las credenciales es el “punto de partida” ya que desde está fecha se inició el proceso de creación de la comisión de transición y el análisis de los perfiles para integrar el gabinete.

En lo referente a la comisión de transición Anliker dijo: “el 100 % lo escogió el presidente electo, al igual que él ya dijo que será él (Bukele) quien escogerá los perfiles y las personas para el gabinete. No vamos a reciclar funcionarios corruptos, se trata de personas que sepan a lo que van a ir que es la renovación y transformación de El Salvador”.