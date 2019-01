En la recta final hacia la presidencia de la República

Lic. Norma Guevara

A tres semanas de la elección presidencial, la ciudadanía tiene la oportunidad de definir su voto sobre la base de valorar las cualidades de los candidatos en contienda, las propuestas de los mismos y del respaldo organizado de cada fórmula. Sin duda el proceso ha mostrado que las mejores credenciales las tiene Hugo Martínez y Karina Sosa.

Una organización territorial remozada del FMLN, ha probado que les respalda plenamente; y está preparada para acrecentar el respaldo de la ciudadanía con su trabajo directo con la gente, y con la estructura capaz y probada en la defensa del voto el próximo 3 de febrero.

La participación en los debates, entrevistas y respaldo de sectores sociales, han ido en crecimiento; porque en todos ellos se comprende que solo el FMLN y su fórmula aseguran profundizar la justicia social, solo el FMLN y sus candidatos han expresado respeto a la ciudadanía tanto para construir su plataforma programática como en la divulgación y sustentación de la misma.

La acción desesperada del candidato de GANA en la semana anterior muestra que se da cuenta de este avance, cuando lanza campaña sucia de mentiras contra personas, contra el FMLN y se da cuenta tarde que hay que tener organización para el día de las elecciones, su llamado a anotarse para defender el voto ha sido un rotundo fracaso.

Posiblemente, sus asesores, muchos de los cuales pasaron años en el TSE representando a Arena, ignoraban la importancia de contar con algo más que un teléfono emitiendo chambres; sus asesores, que son de la vieja derecha con pintura de otro color, ignoran lo que representa organizar y formar un aparato capaz de llenar los espacios que la ley electoral manda o permite.

El FMLN, en cambio, ha trabajado a lo largo de meses, con un espíritu de victoria y sabedores de que las trampas se enfrentan con la aplicación de la ley, con dominio de las reglas electorales, en el terreno donde la ciudadanía vive y donde se facilitará el ejercicio del sufragio. En los 1596 centros de votación a lo largo y ancho del país.

Para el FMLN, la soberanía reside en el pueblo, es el pueblo el que tiene el poder de decidir el camino a seguir y los gobernantes que desea, esa voluntad en el pasado de la vieja derecha pecenista y arenera fue burlada y por eso se requiere de un partido que por sus valores que son asumidos por la gente honesta y leal, se debe crear la fuerza organizada capaz de hacer respetar esa voluntad.

Así nace el concepto de EJÉRCITO POLÍTICO ELECTORAL, que es la organización más grande de voluntarios con civismo y convicción democrática que para cada ejercicio electoral construye el FMLN, pregúntense si otro país tiene un concepto y una organización así? No existe, se fundamenta en el conocimiento histórico de los procesos electorales, del conocimiento de nuestro imperfecto sistema electoral.

Quienes han competido en los procesos electorales lo saben, GANA y ARENA lo saben, el TSE lo sabe y por eso el EPEL del FMLN es respetado. No bravuconadas, no trampas, no violencia, no mediación de dinero; conciencia de que somos más los dueños de la soberanía y que la hacemos respetar. Eso es el EPEL.

Que no quiera ahora el candidato de GANA robar el nombre de nuestro EPEL, las copias son malas, y los robos terminan por conocerse y al que roba le llaman LADRÓN.

Decenas de miles de patriotas han servido al país y a la construcción democrática a lo largo de años dentro de esta visión del voluntariado por la verdad y la justicia social; y ahora Hugo Martínez y Karina Sosa saben lo que representa ese respaldo, no solo para defender el voto sino también para ganar votos.

Ellos mismos que saben de esforzarse por estudiar, por trabajar, por triunfar sobre los obstáculos, saben ahora que más de 80 mil hombres y mujeres estamos listos para empujar y defender la victoria.

Hugo fue varias veces jefe del centro de votación más grande del país, Karina fue varias veces jefa de centro en diferentes lugares de San Salvador. Y cuentan con el cariño, el conocimiento de sus capacidades por parte de todo nuestro EPEL listo para la batalla.

Calidad de candidatos, programa, disposición a debatir, a compartir con el pueblo y una fuerza que trabaja para su victoria, nos muestran el camino para vencer el 3 de febrero.