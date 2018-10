En dónde se ubica tu vida aquí en la tierra*

Consejos chinos

(Traducido del chino)

Ninguno de nosotros tiene muchos años para vivir, no podemos llevarnos nada cuando nos vayamos, debemos ser ahorrativos pero sin sacrificar nuestro bienestar.

Gasta el dinero que deba ser gastado, disfruta lo que deba ser disfrutado, dona lo que te sea posible.

No te preocupes de lo que pasará cuando te hayas ido, porque cuando te vuelvas polvo, no sentirás si te alaban o te critican. El tiempo para disfrutar la vida es este mundo y la riqueza que tan difícilmente ganaste debes gozarla!

No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino. Cuídalos, ámalos, consiéntelos, pero también disfrútalos mientras puedas. La vida debe tener más cosas que trabajar desde la cuna hasta la tumba. No esperes mucho de tus hijos. Los hijos que se preocupan por sus padres, también están continuamente ocupados con sus trabajos y compromisos, con su propia vida. Muchos hijos que no se preocupan de sus padres, pelearán por sus bienes aún cuando todavía estén vivos y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar sus propiedades y riqueza.

Para los que ya tienen 65 años o más, no intercambien su salud por la riqueza trabajando de más, no sea que caven una temprana sepultura.

De mil hectáreas de siembra de arroz, solo puedes consumir 3/4 de taza a diario; de mil mansiones, solo necesitas un espacio de 8 metros cuadrados para descansar por las noches. Así que, siempre y cuando tengas suficiente alimento y dinero para gastar, no necesitas más, es suficiente.

Debes vivir feliz. Cada familia tiene sus propios problemas.

No te compares con otros midiendo tu fama y status social, o para ver los hijos de quién tienen más éxito, etc., en lugar de eso, reta a otros a que logren felicidad, salud, gozo, calidad de vida y vivir más tiempo.

Acepta las cosas que no puedes cambiar, si te preocupas demasiado puedes estropear tu salud.

Debes crear tu propio bienestar y encontrar tu propia felicidad, siempre y cuando tengas buen estado de ánimo, buena disposición, haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente, así vivirás días felices.

Un día sin felicidad, es un día que pierdes.

Un día vivido felizmente, es un día ganado.