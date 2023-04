En 2024 no se va a elegir entre un partido de izquierda o de derecha, sino entre democracia o dictadura: Andy Failer

Samuel Amaya

El presidente de Nuestro Tiempo, Andy Failer, sostiene que en las próximas elecciones de 2024 la ciudadanía no elegirá entre la izquierda y a la derecha; sino que elegirá entre “democracia” y “dictadura”. En ese contexto, Nuestro Tiempo busca ser una opción de democracia que represente y vele por los intereses de la población.

Las elecciones de 2024 serán únicas en la historia, ya que se prevé que compita el actual presidente de la República, Nayib Bukele, una candidatura inconstitucional, pues la Carta Magna lo prohíbe en al menos 6 artículos.

Sobre el tema, Failer destacó que “la reelección presidencial es ilegal”. “A veces en la oposición surge la duda en si participar o no porque pudiese ser una elección ilegítima porque el presidente la va a deslegitimar con su participación, pero como demócratas tenemos muy claro que la única persona que debería de reconsiderar su participación en las elecciones presidenciales es el presidente de la República, nadie más. Nosotros tenemos todo el derecho de participar”.

Justamente, Nuestro Tiempo se prepara para enfrentar dichas elecciones; el primer paso que este instituto político dio fue elegir a nuevo presidente.

Transición

El pasado 12 de marzo Nuestro Tiempo desarrolló elecciones internas para elegir al consejo directivo, básicamente a la dirigencia del partido político; esto responde “a un proceso de transición”, ya que Juan Valiente como presidente de NT, por motivos personales no podía continuar conduciendo el partido y es ahí donde se postuló Andy Failer, junto a él llevó “a algunos nuevos liderazgos” que ya habían estado en la militancia del partido en las demás posiciones del consejo directivo.“Fue un proceso de transición muy breve, la idea de este proceso de transición es enfocarnos en lo que viene después”, dijo Failer a Diario Co Latino.

No competirán para el PARLACEN

Nuestro Tiempo desarrollará el próximo 25 de junio las elecciones internas para elegir candidatos a cargos de elección popular. El partido buscará tener representación en la Asamblea Legislativa, Concejos Municipales, Presidencia y Vicepresidencia de la República, “no vamos a postular al Parlamento Centroamericano por motivos de transparencia y coherencia. Nuestro Tiempo es un partido que sí cree en la integración centroamericana pero ciertamente, el PARLACEN que le cuesta al Estado salvadoreño cerca de $2 millones al año, ha servido más como un refugio de políticos y de corrutos, y no como espacio que esté provocando una verdadera integración centroamericana”.

Salvadoreños se podrán afiliar a NT hasta el 31 de mayo 2023

Failer informó que NT le ha abierto las puertas a la ciudadanía para que se afilien al partido político si es que no pertenecen al mismo, para hacerlo tienen hasta el 31 de mayo para poderse afiliar y poder competir a una pre-candidatura para un cargo de elección popular.

Lo que buscan de los candidatos: valentía

“¿Qué buscamos? por la coyuntura actual que vivimos, primero, gente valiente porque hay que romper con la cultura de miedo. Necesitamos ciudadanos valientes que puedan romper con esa cultura y hacerle ver al resto de la ciudadanía a qué nos estamos enfrentando en 2024. Esta será una elección muy atípica para El Salvador, una elección en la que las personas ya no van a elegir entre un partido de izquierda o de derecha (…) vamos a elegir entre democracia o dictadura; entonces, esas personas valientes tienen que poner sobre la mesa propuestas ideas y un mensaje muy claro de por qué es importante proteger la democracia en nuestro país”.

“La ciudadanía tiene que ofrecer al resto de la ciudadanía por medio de NT o cualquier otro vehículo partidario de oposición, una propuesta para solucionar el costo de la vida, por ejemplo, llegar a fin de mes en este momento es distinto ¿cuál es la propuesta del gobierno que no sea solo seguridad?, no existe, pero la oposición la puede poner sobre la mesa”.

Rol de los funcionarios de NT actualmente

“El rol de nosotros siempre ha sido el mismo, dignificar la política y lo mostramos presentando propuestas y proponiendo diálogo, el problema es que el oficialismo en este momento no está dispuesto a dialogar. En la Asamblea Legislativa algunas propuestas ni siquiera han llegado a Junta Directiva porque no importa la propuesta, lo que importa para el oficialismo es de dónde viene la propuesta y si no viene de ellos pues la descarta; en ese sentido con el trabajo que hemos hecho con Johnny en la Asamblea tenemos muy claro lo que necesitamos hacer para el próximo año después de las elecciones: cambiar la correlación, una correlación en la que todos los partidos políticos puedan dialogar, proponer y donde la ciudadanía se sienta realmente representada por ejes plurales”.

“Ha sido un poco distinto el rol de nuestro concejal de San Salvador (Héctor Silva) ha podido introducir propuestas un poco más audaces que se han concretizado en beneficio para la ciudadanía de la capital, pero por supuesto, seguimos siendo una minoría y aspiramos a tener mucha más correlación en los concejos municipales”.

Aspiran a que en la Asamblea haya 30 diputados de oposición

“Necesitamos y buscamos crecer más como partido político; tenemos un diputado y un concejal, queremos crecer en número; en ese sentido, es muy pronto para trazar un número en específico, pero lo que sí puedo decir y aunque esto va más allá de NT, sino que le corresponde a la oposición democrática en concreto, que la Asamblea Legislativa pueda cambiar de correlación de fuerzas… en su interior se necesitan al menos que la oposición en general logre 29 o 30 diputados, de esos, obviamente aspiramos a que varios sean de Nuestro Tiempo, esto es bajo el esquema actual de 84 diputados, si reducen los escaños el número va a cambiar”.