Elías Antonio Saca permanecerá en detención provisional en la DAN

Ex presidente de ARENA se mantendrá recluido en la DAN. Pese a la especulación que se originó luego de que el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, hiciera público su interés de que todos los reos retenidos en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN- PNC) fueran trasladados a un centro penal, el Juzgado Cuarto de Instrucción informó que no trasladará a Elías Antonio Saca y otros implicados a un centro penal.

El Juzgado Cuarto de Instrucción confirmó, a través de un comunicado que el pasado 23 de diciembre recibió oficio de la Dirección de Centros Penales, en que le informó que por el nivel de hacinamiento actual en penales no es posible alojar al expresidente Saca, y demás imputados, por lo que permanecerán en las bartolinas de la DAN.

Desde el pasado cinco de noviembre el ex presidente y sus ex colaboradores: César Funes, Julio Rank, Elmer Charlaix, así como los ex empleados de Casa Presidencial Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera, permanecen en la DAN, por los delitos de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, delitos cometidos presuntamente en su gestión presidencial, entre los años 2004 – 2009.

Horas antes del anuncio del Juzgado, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aprobó la medida de que todos los privados de libertad en la DAN sean enviados a un Centro Penal, no obstante, pidió que se haga de manera equitativa con los cerca de cinco mil privados de libertad que permanecen en Bartolinas policiales.

“Elías Antonio saca no ha sido trasladado por él porque no se ha recibido aún la orden del juez; Este es un caso diferente a cargo de otro tribunal del cual aún no se recibe orden de traslado, para ello no es competencia de la Policía Nacional Civil ni de la Dirección de Centros Penales el decidir dónde va a guardar la detención un imputado”, dijo el Ministro.

De igual manera, afirmó que “ya hemos expuesto nosotros esa situación. Hay que resolverla para el caso de estos imputados, como para los cinco mil que guardan prisión en bartolinas de la policía, eso lo iremos resolviendo de forma gradual a través de diferentes acciones de corto, mediano y largo plazo”.

El titular de seguridad explicó que la problemática más inmediata es el incremento de la capacidad del sistema de penitenciario para reducir el hacinamiento.

Además, dentro de este caso el Ministro destacó que dos mil 500 miembros de la institución están en las bartolinas de la PNC.

Finalmente, en el caso de Saca, el Juzgado informó que no ha recibido ninguna solicitud de salidas a chequeos médicos de parte de los imputados.