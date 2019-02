El VAR aterriza en la Champions

Roma/Italia/AFP

En el momento justo para unos, todavía pronto para otros, más minoritarios. El VAR -Asistente de Vídeo al Arbitraje- aterriza en la Liga de Campeones, seis meses antes de lo previsto, a partir de los octavos de final que comienzan este martes.

El Var llega a la máxima competición europea de clubes ocho meses después de su exitoso estreno en la Copa del Mundo, pero seis meses antes de lo previsto en un primer momento.

Históricamente hostil ante la herramienta -Michel Platini estaba completamente en contra y su sucesor Aleksander Ceferin reconoció ser “un poco conservador”-, la UEFA había pensado en introducirla al principio de la próxima temporada.

“¿Si lo podemos hacer antes, por qué no?”, finalmente rectificó en diciembre Ceferin, confirmando la puesta en marcha del sistema desde los octavos.

La UEFA y su presidente han aceptado finalmente el VAR debido a que la presión era muy fuerte, debido a su exitosa implantación por parte de la FIFA y en varios grandes campeonatos.

– Presión, satisfacción y reservas –

Furioso tras la eliminación de la Juventus la temporada pasada por parte del Real Madrid -en la que el VAR nada hubiera cambiado-, Andrea Agnelli, presidente del club italiano y de la potente ECA (el sindicato europeo de clubes), había manifestado su apoyo al vídeo.

“Varios países lo han puesto en marcha. El proceso de aceleración debe llegar a Europa. Los árbitros de área no sirven, hay que quitarlos y reemplazarlos por el VAR”, dijo.

Desde entonces, otros representantes de la aristocracia europea de clubes se han expresado en términos similares.

“Me alegra especialmente la introducción del VAR en la Liga de Campeones. Estoy convencido de que va a hacer que el fútbol sea más justo y más serio a nivel internacional”, señaló Karl-Heinz Rummenigge, presidente del directorio del Bayern Múnich.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, dijo estar “contento”, recordando que su equipo se había beneficiado de un “penalti ridículo” en la fase de grupos contra el Shakhtar Donetsk.

Una de las pocas voces discordantes es la de Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham.

“Nadie va a estar contento de ver partidos en europa con el VAR, nadie… ¡Se lo prometo!”, señaló el argentino. “Esta situación en la que el fútbol comienza a aburrir a los aficionados me preocupa”, añadió.

El VAR llegará a la Premier League la próxima temporada.

– Uniformidad y evidencia –

Roberto Rosetti, responsable del arbitraje en la UEFA, repitió en un encuentro celebrado la semana pasada en Roma que “el VAR no es perfecto y que será imposible llegar al 100% de decisiones correctas”.

Las normas en la Champions serán las mismas que en los campeonatos en los que ya se utiliza el VAR: se usará en cuatro casos (gol, penal, tarjeta roja y error de identidad) y con un protocolo que no prevé intervenir salvo “en caso de error claro y evidente o incidente no visto”, como por ejemplo la mano que dio un penal a Francia en la final del pasado Mundial.

“Nuestro principal objetivo es la uniformidad y el VAR solo intervendrá si las imágenes muestran claramente que hay un error”, aseguró Rosetti.

Al contrario que en la Copa del Mundo, no habrá una sala de vídeo centralizada. “Trabajaremos en cada sitio, en los estadios, con un VAR, un asistente, dos operadores y un responsable de la UEFA encargado de enviar las informaciones al exterior”, detalló Rosetti.

Los equipos del VAR estarán conformados por árbitros del mismo país siempre que sea posible.

– Ceferin advierte a los entrenadores –

El VAR llega y Ceferin pide a los entrenadores que tengan un comportamiento ejemplar.

“Invitamos a un seminario en Fráncfort a los entrenadores de los 16 equipos en octavos y solo cinco vinieron: Allegri (Juventus), Genesio (Lyon), Tuchel (PSG), Di Francesco (Roma) y Tedesco (Schalke 04). El Liverpool jugaba, por lo que Klopp pidió disculpas”, explicó el dirigente esloveno.

“Otros enviaron un adjunto, un miembro de su equipo, o incluso gente de marketing. Esto no es solo una falta de respeto para Rosetti y sus equipos. La influencia de los entrenadores es enorme. Si ellos se quejan de los árbitros, podrían al menos venir a ver lo que dicen los expertos. No tienen excusa, sobre todo aquellos que no han venido”, añadió.