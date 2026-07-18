El Templo de Nuestra Señora del Carmen

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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Santa Tecla cuenta con un patrimonio histórico y cultural de gran importancia, tales como: majestuosas residencias, monumentos públicos e iglesias que datan de 1854 en adelante, entre estos destaca la dedicada a Nuestra Señora del Carmen.

La construcción de la iglesia del Carmen inició en 1877 y finalizó en 1914; la edificación fue promovida por el coronel León de Jesús Castillo. Esta estructura recalca por su diseño neogótico, así como el uso de madera y lámina sismo resistente, en opinión de expertos del Ministerio de Cultura de El Salvador.

Según los versados de esa institución del Estado, la edificación es un Bien Cultural desde 2013, por lo que su construcción se desarrolló en varias etapas que a continuación se detallan.

De 1877 a 1878, un 27 de noviembre de 1878 se coloca la primera piedra tras la iniciativa del coronel Castillo, quien honró así una promesa a la Virgen del Carmen tras salvar su vida en Guatemala, según memorias de la Comunidad Jesuita en Centroamérica.

1879 a 1914, la obra estuvo a cargo de los maestros de obra Pascasio Gonzales y José Jerez; quienes adoptaron técnicas innovadoras con el uso de lámina troquelada y madera para dotar a la estructura de mayor flexibilidad ante los constantes movimientos telúricos de la región, según consta en investigaciones realizadas por este medio de prensa.

Desde 1914, la administración del templo pertenece a la Compañía de Jesús. Tras los terremotos de 2001, la iglesia requirió intensos procesos de restauración y reforzamiento estructural.

Lo anterior nos conecta a su Fiesta Patronal cada 16 de julio, hoy bajo el pastoreo del padre Eduardo Váldez S.J, quien junto a la feligresía desarrollan diversas actividades en pro de la restauración del templo en mención.

No puede obviarse otro elemento ligado a su historia como aquellos inolvidables turnos adornado de gallardetes de color que engalanaban los puestos de venta; así como los juegos mecánicos de Manuel Martínez “El Colocho” (+); la rueda de caballitos, los avioncitos entre otras atracciones para chicos y grandes. El delicioso aroma de las pupusas en comal de barro, la carne asada, panes con pollo, elotes locos, entre otras exquisiteces.

La misa patronal de 1978 presidida por San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (+), y concelebrada por varios sacerdotes, en la que el antiguo templo fue insuficiente para la cantidad de Romerías provenientes de los Cantones Sur y Norte del municipio.

Sin lugar a dudas el Templo a Nuestra Señora del Carmen combina cultura, arquitectura y tradición religiosa propia de los tecleños, por lo que todos en la medida de nuestras posibilidades debemos apoyar su restauración.

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