El Salvador: Nayib B y las nuevas ideas están rodeadas de viejas mañas, son falsas y tienen miedo a debatir

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez

El domingo 13 de enero de 2019, los candidatos presidenciales Hugo Martínez, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Carlos Calleja, por la Alianza por un Nuevo País (ARENA, PCN, PDC y DS); y Josué Alvarado por el partido VAMOS, participaron en el “Gran Debate Presidencial” organizado por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES). Mientras que el candidato de GANA no asistió y en paralelo hizo una presentación plagiada de su programa de gobierno por Facebook Live y Canal 12.

El segundo gran debate era una oportunidad para explicar la propuesta con las ideas claras de cada contendiente, sin embargo, el candidato Nayib B. no fue capaz de explicar sus nuevas ideas que por estar rodeadas de viejas mañas, ser falsas e inventos de última hora, mostró temor ante la ciudadanía y el resto de candidatos participantes. De esas nuevas ideas el país no resuelve nada y el pueblo no saca conclusiones para tomar una decisión favorable, más bien cualquier persona haciendo uso de su raciocinio sabrá que no vale la pena votar por ese partido y por ese candidato.

Los candidatos hablaron de sus propuestas de seguridad, reconciliación nacional, política exterior, empleo y pensiones, generación de empleo y salud. Cada quien con su estilo y manera particular de ver las cosas, mientras tanto el candidato ausente en el debate hizo su monólogo pregrabado que lo único que buscaba era boicotear el debate de ASDER y eso solo refleja lo mal asesorado que está y la falta de respeto a la ciudadanía que esperaba conocer sus ideas.

El debate es además un espacio de la democracia puesto que permite participar y confrontar ideas, el debate de ideas era fundamental para que el pueblo saque conclusiones claras de quién tiene las mejores propuestas y quién es el más capaz para dirigir los destinos del país y del gobierno, entonces nos preguntamos, ¿por qué el candidato Bukele no tiene valor de debatir, acaso no tiene clara su propuesta, o cree que no es importante que el pueblo se informe y realice un voto consciente, qué le pasa al candidato, será que se siente derrotado o se cree ganador, qué le pasa a Bukele?

Antes del debate se conoció que el programa de gobierno se lo hizo Walter Araujo, viejo conocido y militante de ARENA, ahora muy resentido con su partido y uno de los que tienen viejas mañas para los fraudes electorales; luego de su presentación se supo que fue pregrabada y además que fue un plagio de una tesis de una universidad privada y una presentación de fotografías no propias del país, sino copia de otras realidades. Será que Nayib cree que el pueblo es indiferente a este tipo de fraudes y farsas políticas, esas son las nuevas ideas?

De acuerdo con Carlos Girón S., “Lo que suceda el 3 de febrero próximo de 2019 será crucial, determinante, o para continuar con el progreso que a ojos vista ha estado estos ocho años de una nueva clase y forma de Gobierno, o –para infortunio y que el Cielo no lo permita— para un retroceso, que sería completamente desastroso, no solo porque se detendría y quizá hasta se revertiría el progreso, las mejoras que en los distintos órdenes de la vida nacional se han tenido. De esto último no cabría duda”.

El pueblo no debe votar por quienes privatizaron, dolarizaron, robaron en el gobierno y destruyeron la agricultura, por quienes han asesinado gente humilde e inocente, tampoco debe votar por quienes no piensan en los pobres y en la clase trabajadora, no es posible votar por quienes no tienen propuestas claras, por lo tanto debe pensarse bien y no llevarse algún tipo de resentimiento el 3 de febrero a las urnas, votemos de manera consciente y por quien está con la gente.

Nuestra niñez merece que se le depare un buen futuro en los próximos años a fin de que al crecer sean ciudadanos útiles a la Patria. Si llegaran a perder los beneficios que ahora se les conceden por el actual gobierno de izquierda sería muy desastroso para ellos. Por eso es preciso, justo y necesario, que se piense en ellos al momento de acudir a las urnas. Debemos actuar responsablemente, velando por los mejores intereses de nuestro querido país y por los históricamente excluidos y marginados.

El pueblo salvadoreño derrotó al miedo en el 2009, en el 2014 venció la demagogia de campaña y en el 2019 debemos derrotar las encuestas de publicidad, las falsas ideas vendidas como nuevas, los inventos de propuestas sacadas de la manga, los programas sociales deben continuar y mejorarse, no debemos regresar al pasado y menos dar un salto al vacío, es conveniente seguir con el FMLN.

En el contacto con la gente, en la visita casa por casa el pueblo manifiesta su reconocimiento a los programas sociales y su intención de seguir con el Frente, si eso es así no hay duda que Hugo y Karina que son los mejores deben ser los ganadores y por consiguiente la mayoría de gente honrada que es el pueblo salvadoreño, por eso con la Fuerza de la Gente, Hugo presidente, y con Hugo y Karina la victoria se avecina.

En las elecciones legislativas y municipales del 2018 se dio un golpe al FMLN que al final lo sufre el pueblo; el voto nulo que pidió Nayib benefició a ARENA y con ello el control de la Asamblea para elegir funcionarios de derecha extrema y aprobar leyes que afectan al pueblo, evitemos que eso ocurra en las presidenciales del 3F, votemos por el FMLN, las NI no existen.