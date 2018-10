El Salvador: convocatoria y campaña electoral para el 2019. ¿Cuál es la oferta electoral?

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez,

Doctor en Ciencias Sociales Mención Gerencia y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal.

El artículo 170 del Código Electoral señala que el Tribunal deberá emitir un decreto convocando a las elecciones que corresponden, el cual deberá publicarse una sola vez en el Diario Oficial y en los principales medios informativos del país.

Este día 2 de octubre, tal y como lo establece la ley, los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocaron a los comicios presidenciales del próximo 3 de febrero de 2019. La convocatoria a las elecciones de los funcionarios deberá preceder por lo menos cuatro meses antes a la fecha de los comicios que se traten.

Recalcar que debido a las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que recién salió, al igual que las elecciones municipales y legislativas del 2018, los Organismos Electorales Temporales (OET), conformados por las Juntas Electorales Departamentales y Municipales y las Juntas Receptoras de Votos, estarán integrados por ciudadanos sin ningún tipo de afiliación partidaria, aunque sí propuestos por los partidos políticos en contienda.

Al no cumplir los partidos con el número de personas a proponer para los OET, se deberá hacer un sorteo entre los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en el Código Electoral. Para estos comicios presidenciales se mantiene la modalidad de voto residencial a nivel nacional, y el voto desde el exterior para los ciudadanos que se hayan inscrito en el tiempo que establece la ley.

Asimismo, las cuatro fórmulas y sus respectivos partidos y coaliciones contendientes a la Presidencia de la República están autorizados desde hoy por el TSE a impulsar en todo el país las diferentes actividades proselitistas donde soliciten el voto a la población, es decir, la campaña electoral está autorizada a partir de este día.

El artículo 172 del Código Electoral y el artículo 81 de la Constitución de la República establecen que la propaganda electoral para el caso de presidente y vicepresidente a la República será permitida cuatro meses antes de la fecha establecida para las elecciones y finalizará tres días antes del evento. La propaganda electoral constituye un derecho de los partidos políticos o coaliciones debidamente inscritos.

Cerrado el período de inscripción de candidatos y candidatas, el derecho a hacer propaganda corresponderá únicamente a los partidos políticos o coaliciones contendientes, pudiendo hacerse por todos los medios lícitos de difusión sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la materia, la moral y las buenas costumbres (Vilches, 2018).

Las campañas electorales son esfuerzos competitivos hechos por los candidatos y los partidos políticos para ganar el apoyo de los electores en el periodo que precede a una elección. Los candidatos recurren a una diversidad de técnicas para atraer votantes, desde comparecencias en público y mítines hasta el uso de publicidad en los medios masivos de comunicación.

Las campañas en la era actual de los medios pueden costar cantidades enormes de dinero, lo cual despierta dudas sobre la integridad con respecto a la recaudación y gasto y hace pensar que quienes ganan las elecciones son los candidatos que gastan la mayor cantidad de dinero.

Se espera que en esta campaña haya propuestas serias y respeto entre los contendientes, que no sea de promesas y de ofertas falsas, sino de compromisos serios y propuestas concretas sobre la solución de los problemas de país, que no sea para insultarse, que sea de altura, que lo sucio no sea eje de campaña, que se motive a los electores a votar a partir de convencerlos con sus propuestas.

Las campañas, en toda la historia política electoral de El Salvador, salvo algunas excepciones, que las ha hecho el partido FMLN, se han decantado por la cancioncita pegajosa y del momento, entrega de promocionales y promesas falsas en detrimento de la verdadera oferta electoral. Esto es así porque las campañas electorales recurren a provocar las emociones, en lugar de apelar a la racionalidad del elector.

Algunos recurren a las regalías baratas. En las elecciones anteriores, por ejemplo, algunos candidatos a diputados y diputadas regalaron escobas baratas o recipientes para trasladar agua (cántaros), cajas de cartón simulando cunas para bebes o productos alimenticios. Esto último tiene que ver con la capacidad económica del partido o del candidato.

Por cierto, para estas elecciones hay dos candidatos a la presidencia que vienen de grupos millonarios u oligarcas. El candidato de la coalición ARENA-PCN y PDC, y el candidato de GANA-NI. Y en menor grado el de VAMOS y solo el del FMLN es una persona capaz por su formación profesional y su experiencia como servidor público.

En esta campaña electoral, las redes sociales ejercerán un rol fundamental o importante puesto que la ciudadanía hoy en día hace mucho uso de ellas, por supuesto, está por comprobarse, sobre todo para atraer al voto de las juventudes, ese voto displicente, e irreverente, por su naturaleza rebelde. Es un reto cautivar los diferentes sectores por diferentes medios, lo mejor es el contacto directo con la gente y no la campaña aérea o por redes.

En fin, viene una campaña electoral crucial, porque en ella se apelará a garantizar lo conquistado hasta hoy y profundizarlo con un tercer gobierno del FMLN, o modificarlo con el triunfo de cualquiera de los candidatos de derecha en contienda. Veremos qué fuerza tiene la campaña para seducir a los votantes por uno u otro camino (Colatino, 2018).

Nuevamente en estas elecciones está en juego la posibilidad de seguir profundizando los cambios o retroceder al pasado de corrupción y marginación de los más humildes; hoy se pondrá a prueba la conciencia de la gente y su capacidad por comprender lo que hace la derecha y lo que hace la izquierda por la gente; defender los cambios es un reto y eso está en manos del pueblo.

