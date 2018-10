El Salvador: campaña electoral presidencial con logros, resultados. Para no regresar al pasado de derechas

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Doctor en Ciencias Sociales Mención Gerencia y Profesor Universitario de la UES en la FMOtal.

Entendamos por logros la obtención o consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace un tiempo y a lo cual también se le destinaron esfuerzos tanto estratégicos, físicos, como financieros para finalmente conseguirlo y hacerlo una realidad en el marco de una oferta electoral en una determinada campaña y que luego estando en el Gobierno se ejecutan las políticas y se obtienen resultados expresados en logros.

Mientras que, según el diccionario de la Real Academia Española, la definición de resultado se refiere a efecto, consecuencia o conclusión de una acción, un proceso, un cálculo, etc.; cosa o manera en que termina algo: el resultado de un experimento, el resultado de una presión, el resultado de un comportamiento, el resultado de una resta, el resultado de un juego, el resultado de una gestión de gobierno, entre otros ejemplos.

El actual gobierno se propuso hacer de El Salvador un país más productivo, educado y seguro y en ese contexto se tienen algunos resultados que benefician a la gente de más escasos recursos y principalmente a las mujeres, juventud y adultos mayores; por supuesto a la niñez, al campesinado, a los veteranos y veteranas de guerra, etc.

En campaña se busca lograr simpatías muchas veces criticando a los contendientes, en vez de hacer propuestas en las que se reflejen los logros y resultados del trabajo hecho como personas, candidatos y miembros de un partido o parte de una familia de bien; hoy se quiere sacar ventaja política de temas como la corrupción pero no se dice cómo evitarla o combatirla; se habla de mañas del pasado aparentando ser nuevo pero rodeado de personas con un pasado de corrupción y fraude.

El FMLN con Hugo y Karina enfrentan una batalla político electoral muy dura pero no imposible, la cosa es que nadie la tiene fácil; ARENA con su pasado de corrupción y GANA con su forma rentera de hacer política y con candidatos con ambición de poder y no con convicción de trabajar por y para el pueblo, así la gente los conoce y seguramente no se dejará engañar por nadie, son los logros y resultados del trabajo de gobierno que marcan la diferencia, el FMLN hace más por la gente con los programas sociales.

La gestión del FMLN entre 2009 y 2017 con la implementación de las políticas de gobierno ha logrado reducir la pobreza en cerca de 10 puntos porcentuales y la extrema pobreza en más de 6 puntos y se han mejorado las condiciones de vida de la población y garantizado plenamente sus derechos, se han disminuido las desigualdades y las brechas sociales acumuladas por décadas.

En los últimos cuatro años el Gobierno ha destinado cerca de la mitad del presupuesto a la inversión social para el fortalecimiento de la educación, salud y la seguridad social; se han ampliado los programas muy apreciados por la gente, como el paquete y la alimentación escolar, el vaso de leche, la pensión para el adulto mayor, Ciudad Mujer y el bono a la educación y salud.

También se han implementado exitosos programas como Jóvenes con Todo, Una Niña, Un Niño, Una Computadora y la Universidad en Línea. Los programas escolares dinamizan la economía local y nacional, generando empleos con la elaboración de uniformes, zapatos, útiles escolares, la producción de leche y alimentos, y avanza el desarrollo tecnológico y el conocimiento con la Planta de Ensamblaje de Computadoras en Zacatecoluca.

Otro resultado es que, gracias al esfuerzo del Gobierno y sindicatos, se logró un histórico aumento al salario mínimo, mejorando el poder adquisitivo y calidad de vida a más 241 mil trabajadores. Con el objetivo de brindar seguridad jurídica a los salvadoreños, desde 2009 con los gobiernos del FMLN se han entregado más de 70 mil escrituras de propiedad a familias humildes, cuatro veces más de las entregadas en los gobiernos anteriores.

El gobierno del FMLN ha beneficiado a 437 mil salvadoreños con soluciones habitacionales a través de créditos para construcción, acceso a vivienda digna, legalizaciones, contribuciones y mejoramiento de sus casas y hábitat, con una inversión de más de 623 millones de dólares.

Otro resultado es el hecho que la cobertura de energía eléctrica alcanzó el 96 por ciento y la del servicio de agua potable el 88 por ciento, lo que implicó inversiones superiores a los 45 millones de dólares. La educación inclusiva y de calidad, eje prioritario de la gestión del FMLN, avanza con una ruta clara: el Plan El Salvador Educado, producto de la política permanente de diálogo.

En materia educativa, los logros son evidentes, por ejemplo, el amplio programa de formación docente para elevar la calidad de la educación pública, con importantes resultados en la especialización y las competencias de los maestros, fortaleciendo también el Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. Con la implementación exitosa del programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora, se ha logrado que más de 770 mil estudiantes tengan acceso a las nuevas tecnologías, entregándoles más de 54 mil computadoras en 2 mil 262 centros educativos del país.

Qué decir de la campaña para declarar a El Salvador libre de analfabetismo, que con los miles de jóvenes voluntarios desplegados en los catorce departamentos y gracias a su entusiasmo y a la dedicación de los equipos de alfabetización, se han declarado 94 municipios libres de analfabetismo.

En salud se han duplicado los establecimientos de salud pasando de 421 a 818. Entre las obras se destaca el Primer Centro Nacional de Radio Terapia en nuestro sistema de salud público, el hospital de La Unión y el Centro Nacional Oftalmológico en San Vicente y el hospital del ISSS en San Miguel. Ahora el pueblo tiene acceso a salud gratuita y con cobertura universal.

