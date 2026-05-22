El Salvador: acusación contra Raúl Castro es falsa e ilegítima

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San Salvador/Prensa Latina

La injusta acusación de Estados Unidos contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, es una farsa carente de toda legitimidad, afirmó el embajador de Cuba en El Salvador, Tomás Lorenzo.

En declaraciones a Prensa Latina, Lorenzo explicó que la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate violó el espacio aéreo cubano en 1996, ante esos actos Cuba, en reiteradas ocasiones, alertó al Gobierno estadounidense y los calificó como una situación intolerable.

Sin embargo, “Estados Unidos no prohibió, ni limitó la salida de los vuelos, y a Cuba no le quedó más remedio que defender su soberanía y derribar las dos avionetas”, enfatizó.

En medio de la escalada norteña contra la Isla y después de 30 años de los hechos, Estados Unidos buscó ese pretexto para enjuiciar al líder cubano quien fungía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en cumplimiento de su deber protegió la soberanía y la integridad del territorio nacional cubano.

“El gobierno de Estados Unidos manipula ese hecho para confundir a la opinión internacional”, sentenció el jefe de la misión diplomática. De ahí, la relevancia de los movimientos de solidaridad internacional con la nación caribeña, reconoció y afirmó que son un baluarte para la defensa de la Revolución cubana al desmontar y denunciar las acciones de los grupos anticubanos respaldados por el Gobierno estadounidense.

Lorenzo señaló que las diversas organizaciones solidarias con la Isla no callan ante las mentiras y patrañas orquestadas por los Estados Unidos y defienden la Revolución cubana. Reconocen su justeza y su labor en favor de los desposeídos del mundo.

A través de las redes sociales, los movimientos solidarios con Cuba se suman a desmentir las falsedades difundidas por los enemigos de la Revolución, así como denuncian el cerco petrolero, el recrudecimiento del bloqueo, y las amenazas de agresión, ampliamente rechazadas a nivel global, enumeró Lorenzo.

La solidaridad, reiteró, juega un papel importante en la defensa de la Revolución.

Solidaridad en El Salvador

En El Salvador, afirmó el representante cubano, los diversos colectivos de solidaridad están muy comprometidos. En apenas una semana tres grupos solidarios realizaron pronunciamientos contra la asfixia estadounidense.

Desde que el presidente norteño, Donald Trump, firmó la Orden Ejecutiva que impide la llegada de petróleo a Cuba -el 29 de enero- diversas organizaciones realizaron más de 40 pronunciamientos a favor de Cuba en una denuncia constante en las redes sociales.

En paralelo, realizaron una campaña para recoger medicamentos para enviar a Cuba, y constantemente buscan cómo apoyar al país.

A juicio del jefe de misión, forma parte del agradecimiento del pueblo salvadoreño a la labor de Cuba. Muchas personas recibieron asistencia médica luego del conflicto, unido a la campaña de educación Yo Si Puedo y la Operación Milagro que realizó más de 27 mil cirugías aquí.

Sumado a la formación de unos mil 262 estudiantes de medicina en Cuba, en medicina general o especialistas y actualmente brindan servicios en El Salvador.

Esa memoria ha propiciado un agradecimiento del pueblo salvadoreño a la Revolución Cubana, y ante el actual contexto la solidaridad salvadoreña demuestra ese respaldo.

Al abordar la situación que atraviesa la nación cubana, aseguró que el pueblo está firme. Las personas pueden salir a la calle a manifestar su desacuerdo con la carencia de energía eléctrica, y el resto de las dificultades, una reacción de alguien bajo una presión terrible. Sin embargo, confían en la Revolución cubana. Cuba tiene la razón y tiene que cambiar la posición del Gobierno de Estados Unidos, concluyó.

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